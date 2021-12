Das RKI hat am Morgen 73.209 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 439,2. Der Einzelhandel fürchtet wegen 2G deutliche Einbußen beim Weihnachtsgeschäft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 73.209 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 439,2

Das Robert-Koch-Institut meldet 73.209 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2752 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 75.961 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 439,2 von 442,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 388 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 102.178. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 5,97 Millionen Corona-Infektionen registriert.