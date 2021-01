Die Passagierzahlen an deutschen Flughäfen sind auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die SPD fordert einen klaren Plan für schnellere Impfungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Corona hat die Zahl der Passagiere an den deutschen Flughäfen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt. Von Januar bis Dezember 2020 wurden bundesweit 63 Millionen Fluggäste gezählt, wie aus Branchendaten für die 21 Verkehrsflughäfen hervorgeht. Das ist nur ein Viertel der Zahl von 2019. Die Luftfahrtbranche spricht von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das Gespräch zwischen der EU und dem Chef des Pharmaunternehmens AstraZeneca endete am Mittwochabend ohne konkrete Absprachen zu zusätzlichen Lieferungen. Immerhin seien sich beide Seiten einig, dass man weiter nach Lösungen suchen wolle, hieß es.

06:30 Uhr

SPD fordert Plan für schnellerer Impfungen

Die SPD dringt auf eine Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland. "Wir brauchen einen klaren Plan, wie wir das Impfen in Deutschland schneller hinbekommen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Nachrichtenagentur dpa. "Dafür ist es wichtig, dass alle Ebenen jetzt zusammenkommen." Bereits die SPD-Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und Brandenburg, Dietmar Woidke, hatten am Mittwoch einen Impfgipfel von Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern gefordert.