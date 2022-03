Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Inzidenz steigt auf neuen Höchststand ++ Stand: 15.03.2022 05:18 Uhr

Die Inzidenz ist mit 1585,4 auf einen weiteren Höchstwert gestiegen. Das RKI registrierte 198.888 Neuinfektionen. In China infizierten an einem Tag so viele Menschen mit dem Coronavirus wie noch nie. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bundesweite Inzidenz steigt auf weiteren Höchstwert Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt der nun bei 1585,4. Am Vortag hatte er 1543,0 betragen, vor einer Woche 1293,6. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden 198.888 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Am Vortag waren es 92.378 Neuinfektionen gewesen, vor einer Woche 156.799. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 283 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

China vermeldet Höchstwert bei Neuinfektionen China hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Infektionen verzeichnet. Die Behörden registrierten 5280 Neuinfektionen. Das waren mehr als doppelt so viele wie am Vortag und die höchste Zahl an einem einzigen Tag seit mehr als zwei Jahren. Wegen der Infektionswelle hat die Regierung über mindestens elf Städte landesweit einen Lockdown verhängt. Am stärksten betroffen ist die nordöstliche Provinz Jilin an der Grenze zu Nordkorea, in der nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission mehr als 3000 Fälle verzeichnet wurden. Der Gouverneur der Provinz versprach, alles zu tun, um "innerhalb einer Woche" wieder auf "null Covid" zu kommen. In der gesamten Provinz wurde das Reisen untersagt; die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen auch nicht ausreisen.

Brysch fordert Notfallplan für Corona in Heimen Zum Start der Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal in Deutschland hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz weitergehende Schritte zum Schutz in Pflegeheimen gefordert. "Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird die Pandemie in der Alten- und Krankenpflege nicht beherrschbar", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur dpa. Bis diesen Dienstag müssen Beschäftigte etwa von Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Arztpraxen Impf- oder Genesenen-Nachweise vorlegen. Die Gesundheitsämter können dann reagieren, meist soll ungeimpften Beschäftigten zunächst eine Frist gegeben werden, den Nachweis nachzureichen. Brysch verwies darauf, dass die derzeitigen Impfstoffe die Verbreitung der aktuellen Corona-Variante kaum stoppen könnten. "So bleibt es ein gefährliches Spiel mit Leib und Leben, solange sich infizierte und nicht infizierte Heimbewohner ein Zimmer teilen müssen." Das passiere aktuell immer wieder. "Notwendig wäre es vielmehr, Infizierte und nicht Infizierte strikt voneinander zu trennen. Im Pflegeheim ist das praktisch nicht möglich", sagte Brysch. Nötig seien lokale Ausweichquartiere - etwa Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen oder Hotels. Für ein solches, kurzfristig nötiges Verfahren brauche es eine Gesetzesgrundlage. Stattdessen drohe die Einrichtungsimpfpflicht den Personalmangel in sensiblen Bereichen zu verschärfen.

KBV-Chef fordert Festhalten an Corona-Lockerungen Trotz der hohen Corona-Zahlen hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) davor gewarnt, von den zum 20. März geplanten Lockerungen Abstand zu nehmen. "Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf die Zusagen der Politik verlassen können", sagte KBV-Chef Andreas Gassen der "Rheinischen Post". Zudem könne die vorgesehene Hotspot-Regelung einen gangbaren Kompromiss darstellen. "Auf diese Weise können zwar bundesweit die meisten Corona-Regeln wegfallen, gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, dass die Bundesländer beispielsweise im Falle stark steigender Infektionszahlen dann notwendige Maßnahmen wie etwa Maskentragen oder Testen wieder begrenzt einführen." Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen zum 20. März alle tiefgreifenderen Maßnahmen wegfallen, ein Basisschutz soll aber bleiben.

Studie: Lesefähigkeiten von Viertklässlern verschlechtert Während der Corona-Pandemie sind Viertklässlerinnen und Vierklässler nach einer neuen Studie beim Lesen deutlich zurückgefallen. Unter fast 4300 getesteten Grundschülerinnen und Grundschülern wiesen Kinder der vierten Klassen im Jahr 2021 nach gut einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen eine "substanziell geringere" Lesekompetenz auf als Kinder in der vierten Klasse im Jahr 2016. Im Durchschnitt fehle ihnen ein halbes Schuljahr, ergab eine repräsentative Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund. Nach häufigen Wechseln zwischen Distanz- und Präsenzlernen oder Unterrichtsausfällen stellte das Forscherteam Lese-Leistungsabfälle durchgängig bei allen Gruppen unter den Viertklässlerinnen und Viertklässlern fest.