Nach stundenlangen Beratungen haben Bund und Länder beschlossen, das öffentliche Leben über Ostern weitestgehend herunterzufahren. Gottesdienste sollen nur virtuell stattfinden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kanzlerin Merkel hat die Regelungen zu den Ruhetagen präzisiert: "Ruhetage" bedeuteten Regelungen analog zu Sonn- und Feiertagen. Tankstellen seien selbstverständlich geöffnet. Es könnten wie an Sonn- und Feiertagen auch bestimmte Unternehmen arbeiten. Da es zusammen mit den Osterfeiertagen insgesamt um eine Spanne von fünf Tagen (1. bis 5. April) gehe, könne der engere Lebensmitteleinzelhandel am Samstag öffnen.

Die Bundesregierung hat angekündigt, die Lage auf der Insel Mallorca zu beobachten. Man werde darauf schauen, ob sich Infektionsrisiken zeigen, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach den Bund-Länder-Beratungen. "Insgesamt ist durch die Tatsache, dass es Übernachtungsmöglichkeiten auf Mallorca gibt, eine nicht einfache Lage eingetreten", sagte Merkel. Die Rechtslage sei "verzwickt". Die Kanzlerin erneuerte den Hinweis an die Bürger, "dass man eben nicht reisen sollte in diesem Jahr".

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht von "fünf Tagen harter Lockdown über Ostern". Der Lebensmittelhandel im engeren Sinne werde am Ostersamstag geöffnet. "Unternehmen sollen nicht produzieren, zur Arbeit darf nur gehen, wer absolut systemrelevant ist. Das öffentliche Leben in Deutschland und die direkten zwischenmenschlichen Kontakte sollen auf das absolute Mindestmaß zurückgefahren werden. Eine kurze aber konsequente Phase des Stillstands kann dazu führen, die Dynamik der Infektionswelle zu brechen und zu dämpfen."

Berlins Regierender Bürgermeister Müller sieht einen "Paradigmenwechsel" in der Pandemie-Bekämpfung. Bund und Länder hätten bei ihren Beratungen nicht sofort an Verschärfungen gedacht, sagt der SPD-Politiker. Zudem greife die Impfstrategie immer besser. Zusätzlich fahre man eine "aggressive Teststrategie". Müller fordert Firmen auf, verstärkt Mitarbeiter zu testen. "Wir brauchen die Hilfe der Unternehmen."

03:09 Uhr

Merkel: "Virus lässt nicht locker"

"Wir haben das Virus noch nicht besiegen können, es lässt nicht locker", sagte Kanzlerin Merkel in der Pressekonferenz. Deutschland sei in einer sehr ernsten Lage mit exponentiell steigenden Fallzahlen, einer steigenden Belastung der Intensivstationen in den Kliniken und der Ausbreitung ansteckenderer Coronavirus-Varianten. "Wir sind in einem Wettlauf mit dem Impfen."