SPD-Chef Walter-Borjans hat Bundeskanzlerin Merkel in der Corona-Krise Versagen vorgeworfen. In Tschechien sind 30.000 Polizisten und Soldaten im Kampf gegen das Virus im Einsatz. Alle Entwicklungen im Liveblog.

03:51 Uhr

Polizei und Militär in Tschechien im Corona-Einsatz - 30.000 Kräfte

Zehntausende Angehörige von Polizei und Militär sollen in Tschechien kontrollieren, ob sich die Menschen an die wegen der Pandemie verhängten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit halten. Insgesamt etwa 30.000 Einsatzkräfte errichteten über das Land verteilt 500 Checkpoints, an denen die Kontrollen stattfinden sollen. Die Maßnahme ist Teil eines Aktionsplans, mit dem das Land die Ausbreitung einer zuerst in Großbritannien entdeckten, infektiöseren Variante des Coronavirus hemmen will. Ministerpräsident Andrej Babis begründete die Einschränkungen damit, dass ein Kollaps der Versorgung von Covid-19-Patienten vermieden werden soll.