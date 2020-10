Liveblog zum Coronavirus ++Kritik an unterschiedlichen Regeln++ Stand: 06.10.2020 05:37 Uhr





Parteiübergreifend gibt es Kritik an den unterschiedlichen Regeln in den Bundesländern für Reisende in Deutschland. In Österreich geben Regierungsmitglieder Entwarnung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI: 2639 Neuinfektionen und zwölf weitere Todesfälle

Statistik angepasst: Fast 2800 neue Corona-Todesfälle in Mexiko

Parteiübergreifende Kritik an unterschiedlichen Regeln in Bundesländern

Blatt: Weißes Haus lehnt strengeres Genehmigungsverfahren für Impfstoffe ab

Entwarnung in Österreich: Keine Regierungsmitglieder infiziert