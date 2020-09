Liveblog zum Coronavirus +++ 1411 Neuinfektionen in Deutschland +++ Stand: 27.09.2020 06:38 Uhr





Seitenanfang Automatisches Laden aktivieren Neue Inhalte laden

Nach mehr als 2500 Fällen am Samstag hat das RKI hat am Sonntag erwartungsgemäß eine niedrigere Zahl an Neuinfektionen gemeldet. Der Städte- und Gemeindebund plädiert für Verschärfung der Maskenpflicht.

Das RKI meldet 1411 Neuinfektionen in Deutschland

Der Städte- und Gemeindebund plädiert für eine Verschärfung der Maskenpflicht

1411 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

Lauterbach fordert Kostenübernahme der Grippeimpfung für alle

Städte- und Gemeindebund plädiert für Verschärfung der Maskenpflicht