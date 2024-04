liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ 30 Tote bei Fluchtversuchen ins Ausland ++ Stand: 30.04.2024 07:53 Uhr

Ukrainischen Angaben zufolge starben seit Kriegsbeginn etwa 30 Männer bei Fluchtversuchen ins Ausland. Großbritannien meldet unter Bezug auf die UN einen Anstieg getöteter und verletzter Zivilisten in der Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In der Ukraine sind nach Angaben des Grenzschutzes seit Kriegsbeginn 2022 etwa 30 Männer bei dem Versuch ums Leben gekommen, sich mit einer illegalen Flucht ins Ausland einer Einberufung zur Armee zu entziehen. Einige seien umgekommen, als sie einen Gebirgsfluss überqueren wollten, andere in den Bergen, sagte der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, der Nachrichtenagentur Ukrinform am Abend. "Jeden Tag gibt es Versuche, die Grenze illegal zu überqueren", sagte der Sprecher.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

"Die meisten dieser Versuche finden außerhalb der Grenzkontrollpunkte an der Grenze zu Moldawien und Rumänien statt. Die größte Zahl mit gefälschten Dokumenten wird an der Grenze zu Polen verzeichnet." Dem Grenzschutz zufolge starben allein 24 Männer bei dem Versuch, den Fluss Tisa an der ukrainischen Grenze zu Rumänien zu überqueren.

Wie das britische Verteidigungsministerium auf seinem X-Account postete, haben die Vereinten Nationen für den Monat März 604 Zivilistinnen und Zivilisten gezählt, die in der Ukraine getötet oder verwundet worden sein sollen. Es handele sich um einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Wie die Bundesregierung mitteilte, wurden ein zweites Flugabwehrsystem vom Typ Skynex, knapp 30.000 Schuss Munition für den Flugabwehrpanzer "Gepard" und Munition für das System Iris-T an die Ukraine geliefert. Russland verstärkte zuletzt seine Luftangriffe auf ukrainische Ziele mit Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen und Gleitbomben. Neben der Lieferung von "Marder"-Schützenpanzern bemüht sich Deutschland mit seinem neuen Rüstungspaket, dem Bedarf an Flugabwehr Rechnung zu tragen.

Das Mitte April zugesagte dritte Flugabwehrsystem des Typs "Patriot" stand nicht auf der aktualisierten Liste der deutschen Militärhilfe. Weiter wurden 7.500 Artilleriegranaten 155, Munition für den Kampfpanzer "Leopard 2" und 3.000 Panzerabwehrhandwaffen geliefert. Die ukrainische Armee erhielt auch einen weiteren Brückenlegepanzer "Biber", einen Pionierpanzer, neun Minenräumpflüge sowie neun Schwerlastsattelzüge M1070 "Oshkosh".

Trotz einer Belebung westlicher Rüstungshilfen nach monatelanger Pause benötigt die von Russland angegriffene Ukraine eignen Angaben zufolge weiter Waffen und Munition. Die täglichen russischen Raketenangriffe, die täglichen Angriffe an der Front könnten gestoppt werden, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Aber dazu ist die ukrainische Armee auf ausreichende Unterstützung durch ihre Partner angewiesen."

Die Partnerländer verfügten über die Waffensysteme, die die Ukraine dringend brauche, so Selenskyj weiter. Dabei nannte er vor allem "Patriot"-Flugabwehrsysteme aus US-Produktion und Artilleriegranaten des Kalibers 155 Millimeter. Im Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigte Selenskyj, dass die ersten versprochenen Waffenlieferungen der USA bereits eingetroffen seien. "Doch muss der Prozess beschleunigt werden", sagte er.

Durch russische Angriffe sind in Odessa mindestens zwei Menschen getötet worden. Polnische Bauern haben alle Blockaden an den Grenzübergängen zur Ukraine geräumt. Die Entwicklungen vom Montag zum Nachlesen.