Liveblog Bundestagswahl ++ "Briefwahl so sicher wie Urnenwahl" ++

Bundeswahlleiter Thiel hat Kritik an der Briefwahl zurückgewiesen. Ex-Unionskanzlerkandidat Stoiber kann sich eine Regierungsbeteiligung der Union nur als Wahlsieger vorstellen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bundeswahlleiter: Briefwahl ist sicher

Stoiber: Keine Koalitionsbeteiligung ohne Wahlsieg

Bundeswahlleiter: Briefwahl so sicher wie Urnenwahl Bundeswahlleiter Georg Thiel hat Kritik an der Briefwahl zurückgewiesen. "Briefwahl ist genau so sicher wie der Urnengang", sagte Thiel im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Möglichkeit der Briefwahl bestehe in Deutschland seit 1957. "Seitdem haben wir eigentlich keine größeren Vorfälle gehabt, die das Ergebnis der gesamten Wahl irgendwie beeinträchtigt hätten." Thiel betonte, die Auszählung der Briefwahlstimmen bei der Bundestagswahl starte wie die Auszählung der Urnenwahlstimmen am Sonntag ab 18.00. "Das geschieht transparent, jeder kann sich das ansehen, kann dazu kommen in die Wahllokale." Interview Angriffe auf Bundestagswahl "Wir sind sehr wachsam" Bundeswahlleiter Thiel über reale und potenzielle Probleme bei der Bundestagswahl.

Stoiber: Keine Koalitionsbeteiligung ohne Wahlsieg Ex-Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber sieht die Union nach der Bundestagswahl nur als Wahlsieger in einer Regierungskoalition. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine traditionelle Regierungspartei wie die Union, die Deutschland weit über 50 Jahre regiert und das Land entscheidend geprägt hat, als Juniorpartner in eine Koalition gehen wird", sagte der ehemalige CSU-Chef der Nachrichtenagentur dpa. Auch wenn der Wahlkampf derzeit für die Union nicht gut laufe, glaubt Stoiber noch an einen knappen Sieg für CDU und CSU. "Die Wahl ist noch nicht verloren. Jetzt kommt es vor allem darauf an, die alten Stammwähler anzusprechen. Da ist sicher noch Luft nach oben", betonte Stoiber. Bundestagswahl Flirt mit dem zweiten Platz Wird bei dieser Bundestagswahl der Zweitplatzierte am Ende doch der Sieger? Die CSU will davon nichts wissen.

Aiwanger: Einzug Freier Wähler verhindert Rot-Grün-Rot Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht in einem Einzug seiner Partei in den Bundestag einen Hebel, um eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei zu verhindern. Deutschland stehe kurz vor einer rot-grün-roten Regierung, "außer, die Freien Wähler ziehen in den Bundestag ein. Dann sind andere Konstellationen wahrscheinlich", sagte Aiwanger der "Welt". In einigen Umfragen stehen die Freien Wähler bei drei Prozent. "Ich hoffe, dass die Menschen konsequent genug sind und nicht wieder die Parteien wählen, über die seit vier Jahren geschimpft wird, sondern uns Freien Wählern mal die Chance geben", sagte Aiwanger, der in Bayern auch Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident ist. Der neue Bundestag sollte nach seiner Ansicht bei der ersten Abstimmung über das Beenden der Corona-Maßnahmen abstimmen.

Wahlforscher: AfD-Wähler im Osten hoffen auf wirtschaftliche Vorteile Ostdeutsche Protestwähler stimmen nach Einschätzung des Wahlforschers Matthias Jung teils aus taktischen Gründen für die AfD, um wirtschaftliche Vorteile herauszuholen. Es gehe "natürlich auch darum, dass man mit Protestwahlverhalten höhere Zuweisungen für Ostdeutschland bekommen will ebenso wie eine schnellere Anpassung der Löhne oder Renten", sagte der Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen der Nachrichtenagentur dpa. Solche taktischen Protestwähler gebe es neben den AfD-Anhängern mit "geschlossen rechtsradikalem Weltbild". Umfragen zufolge könnte die Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl am Sonntag in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt stärkste Partei werden. "Die AfD hat in den östlichen Bundesländern schon seit 2014 stabil zweistellige Ergebnisse", sagte Jung. "Das ist keine neue Entwicklung." Bundesweit lag die AfD in Umfragen zuletzt bei etwa elf Prozent, in Sachsen jedoch bei 26 Prozent. Sachsen-Trend vor der Bundestagswahl: AfD vor CDU mdr Ergebnisse der Umfrage von Infratest dimap im August