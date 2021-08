Liveblog Afghanistan ++ WHO kann Hilfsgüter nicht einfliegen ++

Da der Kabuler Flughafen für kommerzielle Linienflüge gesperrt ist, kann die WHO 500 Tonnen medizinische Hilfsgüter nicht einfliegen. Der britische Premier Johnson drängt die USA, die Abzugsfrist zu verlängern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Mehrere Verletzte mit Schusswunden im Krankenhaus Nach dem Feuergefecht am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Verletzte mit Schusswunden ins Krankenhaus gekommen. Das teilte die Nichtregierungsorganisation Emergency bei Twitter mit, die ein Krankenhaus in Kabul betreibt. Es sei aber keiner der Angeschossenen in Lebensgefahr. Seit Samstag früh seien in dem Krankenhaus 14 Schwerverletzte aufgenommen worden, 26 weitere seien notärztlich behandelt worden. Ein Toter in Kabul Bundeswehr an Schusswechsel beteiligt Am Flughafen in Kabul hat es einen Schusswechsel gegeben, dabei wurde ein Afghane getötet.

Taliban haben offenbar Bezirke im Nord eingenommen Die Taliban haben nach eigenen Angaben drei Bezirke im Norden erobert, die vergangene Woche unter die Kontrolle örtlicher Milizen gefallen waren. Dass die Milizen Bano, Deh Saleh und Pul e-Hesar in der Provinz Baghlan eingenommen hatten, war das erste Anzeichen eines bewaffneten Widerstandes gegen die Taliban seit deren Einnahme Kabuls am 15. August. Taliban-Kämpfer seien auch in Badachschan, Tachar und Andarab in der Nähe des Pandschschir-Tales stationiert, teilt ein Sprecher der Extremisten per Twitter mit. In dem Tal nordwestlich von Kabul haben sich Kämpfer niedergelassen, die Gefolgsleute von Ahmad Massud sind, dem Sohn des Nationalhelden Ahmad Schah Massud. Darunter sind Angehörige der Armee- und Spezialkräfte. Massud hat Widerstand gegen die Taliban angekündigt, sollten sie in das Tal vorrücken. Sein Vater Ahmad Schah Massud war Mudschaheddin-Kommandeur im Kampf gegen die Sowjetarmee und Anführer des Widerstandes gegen die Taliban, er wurde 2001 getötet. Taliban-Kämpfer fahren mit erbeuteten Fahrzeugen durch Kabul. Die Milizen haben nun auch Gebiete im Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Bild: AP

WHO kann Hilfsgüter nicht einfliegen Da der Kabuler Flughafen für kommerzielle Linienflüge gesperrt ist, kann die WHO 500 Tonnen medizinische Hilfsgüter nicht einfliegen. Zu der Fracht gehörten unter anderem Medikamente gegen Lungenentzündung bei Kindern und OP-Ausrüstung. Die WHO schlägt vor, dass leere Evakuierungsflugzeuge auf dem Weg nach Afghanistan einen Zwischenstopp beim WHO-Großlager in den Vereinigten Arabischen Emiraten einlegen und die Güter an Bord nehmen.

AKK: Notfalls mit Taliban über Ortskräfte verhandeln Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will jede einzelne Ortskraft aus Afghanistan rausholen. Aber es gebe noch Ortskräfte, die nicht in der Hauptstadt Kabul seien, sagt sie bei "Bild"-TV. Es stelle sich deshalb die Frage, wie man sicherstellen könne, dass man diese Menschen sicher nach Deutschland holen könne - in einem Monat, in einem halben Jahr oder vielleicht in einem Jahr. Darüber rede man derzeit, sagt die CDU-Politikerin. "Wenn ich mich dazu mit Taliban an den Tisch setzen muss - auch als Regierung - dann tue ich das, weil das unsere Verpflichtung ist auch gegenüber diesen Ortskräften."

Kramp-Karrenbauer übernimmt die politische Verantwortung Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt die politische Verantwortung für den Bundeswehreinsatz in Kabul. "Was immer da vor Ort passiert: Ich halte den Kopf hin", sagt sie bei "Bild"-TV. "Ich bin die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, und die muss vorne an Bord stehen in dem Moment, in dem eine so gefährliche militärische Mission läuft - in die ich die Leute ja auch geschickt habe." Wenn diese Mission zu Ende sei, "dann werde ich für mich selbst sehr genau überlegen, welche Verantwortung ich getragen habe, welcher Verantwortung ich gerecht geworden bin, wo vielleicht auch nicht, und welche Schlüsse ich persönlich daraus ziehen muss".

Taliban-Kreise: Stimmen Verlängerung von Abzugsfrist nicht zu Die Taliban werden laut Informationen aus der radikal-islamischen Organisation einer Verschiebung des Abzugs ausländischer Streitkräfte über den 31. August hinaus nicht zustimmen. Bisher habe sich allerdings noch keine westliche Regierung mit einem solchen Anliegen an die Taliban gewandt, sagen zwei Vertreter der Islamisten der Nachrichtenagentur Reuters.

Ministerium: Bundeswehr flog über 2700 Personen aus Die Bundeswehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums bisher mehr als 2700 Personen ausgeflogen. Der Evakuierungseinsatz gehe weiter, twittert das Ministerium. "Solange wie möglich werden wir so viele wie möglich aus Kabul ausfliegen." Die Lage am Flughafen sei weiterhin sehr schwierig.