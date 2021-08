Liveblog Afghanistan ++ US-Schalte mit G7-Partnern nächste Woche ++

Drogenbeauftragte Ludwig: Rauschgiftschwemme durch Taliban Angesichts der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan warnt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), vor einer starken Ausweitung des Angebots von Heroin und Crystal Meth in Europa. "Der Drogenanbau war und ist eine der zentralen Einnahmequellen der Taliban", sagt Ludwig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir müssen damit rechnen, dass die Taliban den Drogenanbau in Zukunft nicht zurückfahren, sondern weiter ausbauen." Das werde "spürbare Auswirkungen" auf den internationalen Drogenmarkt und auch auf Deutschland haben. "Darauf müssen wir uns vorbereiten, sicherheitspolitisch, aber auch durch konsequente Aufklärung und Prävention."

Appell der Welthungerhilfe: Weiter Entwicklungshilfe für Afghanistan Die Welthungerhilfe hat die Bundesregierung aufgefordert, die Entwicklungshilfe für Afghanistan nach der faktischen Machtübernahme der Taliban nicht komplett einzustellen. "Deutschland steht auch nach dem überhasteten Rückzug in der Verantwortung, das Leid der Menschen in Afghanistan zu lindern", sagte der Generalsekretär der Organisation, Mathias Mogge, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Regierung müsse ausreichend Mittel für die Fortführung von lebensrettender humanitärer Hilfe bereitstellen. "Die afghanische Bevölkerung braucht unsere Hilfe. Dort spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab", betonte Mogge. Nach seinen Angaben haben 13 Millionen Menschen in Afghanistan nicht genug zu essen. Allein drei Millionen Kinder seien mangelernährt. Taliban in Afghanistan Deutschland setzt Entwicklungshilfe aus Wegen der Machtübernahme der Taliban setzt Deutschland die Entwicklungshilfe für Afghanistan vorerst aus.

Großbritannien will bis zu 5000 Afghanen aufnehmen Großbritannien will zunächst bis zu 5000 Afghanen aufnehmen, die vor den Taliban fliehen. Im Rahmen dieses Programms sollen vor allem Frauen, Mädchen und Mitglieder von religiösen Minderheiten nach Großbritannien einreisen dürfen, sagt Innenministerin Priti Patel. Langfristig könne das Programm auf bis zu 20.000 Personen ausgeweitet werden.

Migrationsforscher: Seehofers Flüchtlingszahl aus der Luft gegriffen Der Migrationsforscher Gerald Knaus hat massive Zweifel an der Prognose von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dass nach der faktischen Machtübernahme der Taliban bis zu fünf Millionen weitere Afghanen die Flucht ergreifen könnten. «Es ist erstaunlich, woher diese Zahl kommen könnte, die ist aus der Luft gegriffen», sagte der Experte von der Denkfabrik «European Stability Initiative» am Dienstagabend in der Sendung «RTL Direkt». Wie die Menschen das Land verlassen sollten, wenn alle Grenzen auch der Nachbarstaaten gesperrt seien, sei ihm schleierhaft. «Die Diskussion muss jetzt sein: Wie bringen wir die Leute, die wir retten wollen, heraus, statt über imaginäre Gespenster von Massenmigration zu reden, die in dieser Form nicht stattfinden wird», so der Migrationsforscher, der das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen mit entwickelt hat.