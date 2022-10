Exklusiv Cum-Ex-Geschäfte Razzia bei der Deutschen Bank Stand: 18.10.2022 14:32 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Köln durchsucht derzeit nach Informationen von WDR und SZ die Frankfurter Büros des größten deutschen Geldhauses. Einmal mehr geht es um die Verwicklung der Bank in Cum-Ex-Geschäfte.

Von Massimo Bognanni, WDR

Die Fahnder rückten am Vormittag in der Frankfurter Zentrale der Deutschen Bank an. Nach Informationen von WDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) suchen die Ermittler nach Beweismitteln im Cum-Ex-Steuerskandal. Mehr als 100 Polizisten aus NRW, hessische und nordrhein-westfälische Steuerfahnder sowie Beamte des Bundeszentralamtes für Steuern durchforsten die Büros nach E-Mails und sonstiger relevanter Kommunikation. Ins Visier der Ermittler sind auch weitere Konzerngesellschaften sowie Privatwohnungen von zehn Beschuldigter geraten.

WDR Logo Massimo Bognanni

Bank bestätigt Maßnahme

Die Staatsanwaltschaft Köln bestätigte auf Anfrage, Durchsuchungsbeschlüsse gegen ein "Bankinstitut in Frankfurt am Main" zu vollstrecken, nannte aber keine Namen. Die Deutsche Bank erklärte gegenüber WDR und SZ: "Wir bestätigen, dass im Rahmen der seit 2017 laufenden Ermittlungen gegen die Bank in Sachen Cum Ex die Staatsanwaltschaft Köln an unserem Standort in Frankfurt zurzeit eine behördliche Maßnahme durchführt. Wie bereits seit Beginn der Ermittlungen 2017 kooperiert die Bank weiterhin vollumfänglich mit der ermittelnden Behörde. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aufgrund des laufenden Verfahrens nicht weiter äußern."