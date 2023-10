exklusiv Bringdienste Lieferando und Wolt Moderne Technik, moderne Sklaven? Stand: 31.10.2023 05:32 Uhr

Das Geschäft mit Essenslieferungen boomt, doch der Markt ist umkämpft. Vollbild-Recherchen zeigen: Lieferando überwacht offenbar automatisiert seine Mitarbeiter, Konkurrent Wolt setzt auf dubiose Subunternehmer.

Wenn Felix über seine Zeit bei Lieferando berichtet, scheint es ihm noch immer etwas unangenehm. Er fühle sich damit "nicht mehr gut", die Arbeit habe sich "menschlich nicht mehr richtig angefühlt". Doch jetzt will Felix über seine Erfahrungen bei Lieferando sprechen. Über das, was beim Marktführer der deutschen Essenslieferdienste hinter den Kulissen passiere.

Felix heißt eigentlich anders. Er will unerkannt bleiben, um offen sprechen zu können. Bis vor kurzem hat er in der Lieferando-Zentrale in Berlin im Team der so genannten Agenten gearbeitet. Seine Aufgabe war es, Fahrer während ihrer Schicht zu betreuen. Oder wie er heute sagt, "zu überwachen".

Automatisierte Leistungskontrolle?

Denn das Team der Agenten sehe nicht nur den genauen Standort der Kuriere. Die Mitarbeiter würden zudem über ein automatisiertes System über Auffälligkeiten im Lieferbetrieb informiert. "Alles, was nicht richtig läuft, wird automatisiert dargestellt", sagt Felix. Überschreiten Kuriere zum Beispiel eine vorgegebene Zeit für eine bestimmte Lieferstrecke, erscheint dies nach Angaben des Insiders automatisiert auf dem Bildschirm der Agenten.

In Fällen wie diesen habe Felix die Fahrer über ein Chatsystem anschreiben und fragen sollen, was der Grund für die Verzögerung sei. "Es ist eine Überwachung, um die Leistung zu überwachen, um die Performance stetig oben zu halten", so die Einschätzung des ehemaligen Lieferando-Mitarbeiters. Die Richtwerte des Systems, das Agenten über Auffälligkeiten informiere, seien zwar nicht immer so streng. Dennoch bewertet er die Praxis im Nachhinein als einen "zu starken Eingriff": "Man kann grundsätzlich sagen, dass es möglich ist, jedem Fahrer im Nacken zu sitzen, der nicht das macht, was die Firma möchte."

Lieferando weist Vorwürfe zurück

Es gab schon früher Vorwürfe, dass Lieferando nahezu lückenlos Daten der Kuriere, zum Beispiel den Standort, erhebt. Doch bisher stritt Lieferando immer ab, dass man damit unerlaubt die Leistung der Fahrer kontrolliere. Auf Vollbild-Anfrage bleibt das Unternehmen dabei. Die Fahrer-App entspreche geltenden Datenschutzbestimmungen, heißt es. Orte und Zeiten seien unerlässlich, damit der Service ordnungsgemäß funktioniere. Die Daten würden jedoch nicht für unerlaubte Leistungs- oder Verhaltenskontrollen genutzt und man informiere die Fahrer, wozu man sie nutze.

Vollbild liegen mehrere Nachrichten vor, die Lieferando-Kuriere aus unterschiedlichen Städten von Agenten bekommen haben. Sie stützen die Aussagen des Insiders und zeigen, dass die Fahrer und ihre Leistung offenbar ganz genau beobachtet werden. In den Nachrichten heißt es etwa: "Hi, brauchst du hilfe den kunden zu finden?" und "Hey, konntest du die Bestellung bereits ausliefern? Ich sehe das du bereits einige Zeit beim Kunden stehst, brauchst du Support?" (Anm. d. Redaktion: Fehler im Original).

Auf Grundlage der Recherchen sieht der Datenschutzexperte Stefan Brink eine unzulässige Überwachung der Mitarbeiter. "Das sind Belege dafür, dass wir es mit einem komplett überwachten Arbeitsverhältnis zu tun haben", so Brink. Wenn die Angaben zutreffend seien, handele es sich um eine ganz eindeutige Leistungskontrolle. "Solche vollständigen Überwachungs- und Arbeitsverhältnisse sind nicht legal." Brink war bis vergangenes Jahr baden-württembergischer Landesdatenschutzbeauftragter und hatte sich bereits in dieser Funktion mit Lieferando und der Fahrer-App beschäftigt.

Klar ist: Lieferdienste wie Lieferando haben ein Interesse daran, dass alles reibungslos funktioniert und die Kuriere nicht trödeln. Denn der Markt ist umkämpft. Das zeigt auch eine aktuelle Untersuchung des "Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung" der gewerkschaftsnahen "Hans-Böckler-Stiftung". Sie kommt zu dem Ergebnis, dass es für Lieferdienste sehr schwer ist, überhaupt profitabel zu sein und dass sie maßgeblich von der Kapitalzufuhr von Investoren abhängen. Geringe Löhne scheinen zum Geschäftsmodell zu gehören, so die Macher der Studie.

Mutmaßliche Arbeitsrechtsverstö ße auch bei Wolt

Wie prekär die Arbeitsbedingungen beim Konkurrenten Wolt sind, auch das zeigen die Vollbild-Recherchen. Der Lieferdienst baut gerade sein Deutschlandgeschäft aus und setzt dabei in manchen Städten auf Subunternehmen.

Im Umfeld von Wolt gibt es den Recherchen zufolge Anhaltspunkte für Schwarzarbeit. Fahrer berichten von einem Klima der Angst, sie stünden unter ständigem Leistungsdruck, Kuriere würden bar bezahlt und illegal beschäftigt.

Zudem läuft derzeit vor dem Arbeitsgericht Berlin ein Prozess gegen Wolt. Ein junger Mann aus Pakistan, Muhammad, hat den Lieferdienst verklagt, weil er für knapp drei Monate nicht bezahlt worden sei. Mehr als 3.000 Euro stünden ihm zu. "Ich fühle mich als Migrant betrogen", erzählt Muhammad. Und nicht nur er sei betroffen, insgesamt seien es mehr als 100 Fahrer, die nicht bezahlt worden seien. Wenn das stimmt, ginge es um Hunderttausende Euro offene Löhne.

Berliner Handyladen als Subunternehmer?

Ende 2022 sei Muhammad auf eine Stellenanzeige für Wolt-Kuriere gestoßen, geschaltet von einen Berliner Handyladen. Dort habe er Bewerbungsbögen ausgefüllt und Unterlagen abgegeben, etwa seine Steuer-ID und seine Aufenthaltsbescheinigung. Nach wenigen Tagen habe er einen Zugang zur Wolt-Partner-App, einen Wolt-Rucksack und eine Wolt-Jacke bekommen. "Es schien authentisch", so Muhammad. Screenshots aus der App zeigen, dass er bis Januar 2023 fast 400 Bestellungen für Wolt auslieferte und während der Arbeit regelmäßig mit dem Wolt-Support in Kontakt stand.

Trotzdem streitet Wolt ab, mit dem Handyladen jemals zusammengearbeitet zu haben. Wegen des laufenden Verfahrens wolle man sich aber nicht im Detail zu dem Fall äußern. Der Lieferdienst teilte allgemein mit, ihm sei ein fairer Umgang mit seinen Mitarbeitern sehr wichtig. Man untersuche die Vollbild-Recherchen und habe entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Außerdem räumt Wolt ein, dass es in der Vergangenheit bei einem Partner zu "Unregelmäßigkeiten" gekommen sei, offensichtlich wurden dort tatsächlich Kuriere nicht vollständig bezahlt. Man habe die Zusammenarbeit inzwischen beendet. Ausstehende Gehälter seien inzwischen ausgezahlt worden.