Seit dem Morgen läuft im Frankfurter Bankenviertel eine groß angelegte Durchsuchung. Nach Informationen von WDR und SZ steht die niederländische Großbank ABN Amro im Fokus der Fahnder. Es geht offenbar um Cum-Ex-Ermittlungen.

Von Massimo Bognanni, WDR

An Durchsuchungen hat man sich im Frankfurter Bankenviertel fast schon gewöhnt. Die heutige Polizeiaktion ließ dann doch viele aufmerken: Mit mehreren Mannschaftswagen sowie zivilen Einsatzfahrzeugen rückten die Polizisten Augenzeugen zufolge am Vormittag gegen 9.50 Uhr an. Mehrere Dutzend Polizisten sicherten ein Gebäude ab.

Bewaffnete Beamte sperrten die Eingänge des "Marienforums" ab, eines Bürokomplexes im Herzen des Frankfurter Bankenviertels. Ein Mannschaftsbus voll mit Fahndern in zivil betrat das Gebäude. Nach Informationen von WDR und "Süddeutscher Zeitung" war ihr Ziel die Niederlassung der niederländischen Großbank ABN Amro. Hintergrund sollen demnach Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Steuerskandal sein. Weder ABN Amro noch die zuständige Staatsanwaltschaft waren bislang zu dem Vorgang zu erreichen.