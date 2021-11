Exklusiv "Test-Express" Der Arzt, der von nichts wusste Stand: 05.11.2021 12:02 Uhr

Nach der Kritik an seinem Geschäftsmodell bietet "Test-Express" nunmehr Corona-Testbescheinigungen im Namen eines Arztes an. Dieser erklärt jedoch gegenüber tagesschau.de, nicht für die Firma tätig zu sein.

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

Seit einigen Wochen bietet das Internet-Portal "Test-Express" Online-Bescheinigungen über negative Sars-Cov-2-Testungen an. Durch das Abspulen eines Videos und gegen Zahlung von zehn Euro kann man sich dort als "Fachperson" zertifizieren lassen, die online für andere die begehrten Testbescheinigungen ausstellen kann. Recherchen von tagesschau.de haben gezeigt, dass dies auch ohne Überprüfung der Identität oder den Nachweis eines tatsächlich durchgeführten Tests möglich ist.

ARD Logo Wulf Rohwedder

Mehrere Ministerien und Institutionen widersprachen der Darstellung von "Test-Express", laut der die verkauften Testate den Anforderungen für 3G-Kontrollen entsprechen. Die zuständigen Ordnungs- und Polizeibehörden ermitteln inzwischen gegen die Firma. Nichtsdestotrotz stellt das Portal, dass sich rühmt, mehr als 50.000 "Fachpersonen" in der Datenbank zu haben, weiter Bescheinigungen aus.

Bescheinigungen plötzlich vom Arzt

Regelmäßigen Kunden von "Test-Express" dürfte in den vergangenen Tagen eine Änderung bei den ausgestellten Bescheinigungen aufgefallen sein: Dort, wo bisher das Logo des umstrittenen Online-Portals prangte, standen nun zeitweise der Name und die Adresse eines süddeutschen Arztes. Zuvor hatte Markus Bönig, Geschäftsführer der hinter dem Portal stehenden Firma CliniGo, seine Kunden über das neue Modell informiert:

Jetzt können wir Test-Express als eine telemedizinische Plattform nutzen, mit der es möglich ist, dass Du als Fachperson unter der Leitung eines Arztes Corona-Schnelltests bei Menschen in Deinem persönlichen Umfeld überwachst oder durchführst und das Ergebnis dokumentierst. Der Arzt überwacht die Testdurchführung mithilfe des Gesundheits-Messengers CliniGo und erstellt direkt im Anschluss daran eine "medizinische" Testbescheinigung, die über die Plattform Test-Express an den Getesteten versandt wird. Das ist besonders in Hamburg sehr wichtig, weil dort nur noch medizinische Bescheinigungen akzeptiert werden. Die CliniGo GmbH ist dabei der Dienstleister und Du gewissermaßen der verlängerte Arm des Arztes.

Ansonsten änderte sich jedoch in Bezug auf das Vorgehen: nichts. Jede beliebige Person kann dort weiterhin innerhalb weniger als einer Minute eine negative Corona-Testbescheinigung ausstellen - ohne Kontaktaufnahme, Anleitung oder Überwachung durch einen Arzt.

Name des Mediziners offenbar ohne Genehmigung genutzt

Doch was sagt der genannte Mediziner dazu, der jetzt für die Bescheinigungen verantwortlich sein soll? "Ich bin definitiv nicht Ausführender und Verantwortlicher des Testgeschehens. Auch lehne ich die Übernahme der Verantwortung für die Durchführung der Tests ab, da ich keinerlei Einfluss auf die Vorgehensweise habe", erklärt er auf Anfrage von tagesschau.de. Mit dem Unternehmen habe es lediglich einen mündlichen Vorvertrag vorbehaltlich einer positiven Stellungnahme des Anwalts des Mediziners gegeben.

"Test-Express" schweigt - und macht weiter

Mehrere Anfragen an Geschäftsführer Bönig, warum seine Firma offenbar ohne Einverständnis und Billigung des Arztes in dessen Namen Sars-CoV-2-Bescheinigungen verkauft, blieben unbeantwortet. Ein neuer Versuch von tagesschau.de zeigt: Auch weiterhin werden Bescheinigungen im Namen des Arztes ausgestellt - allerdings nun ohne Adresse der Praxis und mit abgekürztem Vornamen des Mediziners. Ruft man die angegebene Hamburger Rufnummer an, erhält man die folgende Nachricht:

Guten Tag lieber Anrufer. Sie sind verbunden mit dem Anschluss von Dr. XXX XXX. Ich bin Arzt und als ärztlicher Leiter zuständig für die Überwachung der Erstellung von Test-Bescheinigungen. Aufgrund der hohen Anzahl von Anrufen kann ich nicht in jedem Fall zurückrufen. Senden Sie mir bitte eine E-Mail an XXX@test.express.de. Auf Wiederhören.

Nur gehört die Stimme nicht dem Mediziner - dieser versicherte zudem gegenüber tagesschau.de, die Ansage nicht gesprochen zu haben. Eine diesbezügliche Anfrage von tagesschau.de bei der CliniGo GmbH blieb ebenfalls unbeantwortet.

Geschäftsführer Bönig macht indes in einer Mail an die Empfänger seiner Testbescheinigungen dafür Werbung, sich ebenfalls in "ca. 12 Minuten" zur "Fachperson" ausbilden zu lassen, um dann selbst "völlig legal" die Zertifikate ausstellen zu können. Nun heißt es allerdings: "Der überwachende Arzt kontrolliert die Durchführung der Tests stichprobenartig, indem er sich bei Bedarf direkt mit der jeweiligen Fachperson in Verbindung setzt."

SPD-Rechtsexperte verlangt Konsequenzen

Johannes Fechner, SPD-Obmann im Rechtsausschuss des Bundestags sieht in Bezug auf den Fall "Test-Express" dringenden Handlungsbedarf: "Die Aufsichtsbehörden müssen rasch gegen diese Machenschaften vorgehen", erklärt er gegenüber tagesschau.de.

Der SPD-Abgeordnete Fechner fordert, "Test-Express" Einhalt zu gebieten. Bild: picture alliance/dpa

"Solche Unternehmen dürften keine weiteren angebliche 'Fachpersonen' mehr ausbilden und Testzertifikate ausstellen können". Es könne nicht sein, dass Menschen sich mit solchen Zertifikaten möglicherweise unberechtigt Zutritt zu Veranstaltungen oder Einrichtungen verschaffen.