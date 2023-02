Exklusiv Zugverkauf in die Türkei Siemens-Deal in der Kritik Stand: 03.02.2023 06:00 Uhr

Nach SWR-Recherchen verkauft Siemens Hochgeschwindigkeitszüge an die Türkei - trotz einer damit verbundenen Verpflichtungserklärung zum Israel-Boykott. Ein juristischer Trick macht den Handel wohl legal.

Von Ahmet Şenyurt und Sami Mente, SWR

Ein von der Siemens AG und seiner türkischen Tochter Siemens AŞ 2018 gebildetes Konsortium hat die Ausschreibung der türkischen Staatsbahn TCDD gewonnen. Sie unterzeichnete im April 2018 einen Vertrag über die Lieferung von zehn Hochgeschwindigkeitszügen. Auftragsvolumen: 341 Millionen Euro. Später wurde der Auftrag erweitert und die Anzahl der Züge von zehn auf zwölf erhöht.

Für Siemens war das ein wichtiger Erfolg im international hart umkämpften Markt mit Hochgeschwindigkeitszügen für die Türkei. Doch der Deal hatte einen Haken: Bedingung für das Geschäft war, dass Siemens eine Israel-Boykott-Erklärung unterzeichnet, ansonsten drohte der Verkauf nicht zustande zu kommen. Das geht aus in internen Firmenunterlagen hervor, die dem SWR vorliegen.

Anti-Israel-Erklärung verlangt

Demnach beantragte die türkische Staatsbahn TCDD für acht der zehn Züge ein Darlehen bei der saudischen Islamic Development Bank (IsDB). Die fordert laut ihren Grundsätzen, "dass in der Ausschreibung unmissverständlich festgelegt wird, dass die vom Auftragnehmer und seinen Partnern und Unterauftragnehmern gelieferten Waren, Arbeiten und/oder damit zusammenhängenden Dienstleistungen in strikter Übereinstimmung mit den Boykottbestimmungen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der Liga der Arabischen Staaten und der Afrikanischen Union (Boykottbestimmungen) stehen müssen."

Der Bieter habe darüber eine entsprechende "eidesstattliche Erklärung vorzulegen." Damit hätte sich Siemens dazu verpflichtet, keinerlei Geschäfte mit Israel zu machen. Ziel solcher Boykott-Erklärungen sei es, Israel staatlicherseits ökonomisch unter Druck zu setzen, erklärt Volker Beck, Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft.

Boykotterkärung in Deutschland strafbewehrt

Paragraf 7 der deutschen Außenwirtschaftsverordnung untersagt deutschen Unternehmen und Bürgern die Unterzeichnung einer solchen Boykotterklärung. Ein Verstoß zählt als Ordnungswidrigkeit und kann für ein Unternehmen Strafzahlungen in Höhe von bis zu 500.000 Euro nach sich ziehen.

Aus dem SWR vorliegenden vertraulichen Firmenunterlagen geht hervor, dass dem Siemens-Management das Problem mit der Israel-Boykott-Erklärung bekannt war. In der als vertraulich eingestuften Präsentation PM040 werden dem Vorstand die Risiken erläutert und drei Handlungsmöglichkeiten diskutiert.

Auf Seite 69 schlagen die Strategen unter der Überschrift "Minderungsmaßnahmen (noch im "Graubereich")" drei Optionen vor. Man könne den Boykott-Aussagen in einem eigenen Angebot eine "Vorbehaltsklausel hinzufügen", oder eine "Positivliste von Herkunftsländern" verwenden.

Der letzte Vorschlag lautet: Man unterzeichne den "endgültigen Vertrag im Namen eines Gemeinschaftsprojektes nach türkischem Recht." Keine Erklärung abzugeben und die Unterzeichnung der IsDB-Boykottanforderungen abzulehnen, hätte "höchstwahrscheinlich Disqualifikation zu Folge", warnen Siemens-Strategen.

Formal unterschreibt die Tochter

Das Unternehmen wählte die letzte Option und beschloss, dass einige Mitarbeiter der Siemenstochter Siemens AŞ Türkei, nach Deutschland reisen sollten, um eine Vollmacht im Namen der Siemens AG zu erhalten und das Angebot und den Vertrag im Namen der Siemens AG nach türkischem Recht zu unterzeichnen. Denn nach türkischem Recht ist die Unterzeichnung einer solchen Erklärung nicht strafbar.

"An der Lösung des Problems sind vermutlich sehr kundige Siemens-Mitarbeiter beteiligt gewesen, die mit den Finessen des Strafrechts vertraut sind", erklärte Arnold Wallraff im Interview mit dem SWR. Bis 2017 war er Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Strafrechtlich läge nichts vor, denn formal werden die Töchter-Unternehmen vorgeschickt, die zudem nicht im EU-Gebiet beheimatet sind, so der Experte für das Außenwirtschaftsgesetz.

Siemens liefert an Israel

Mit den Recherchen konfrontiert, teilt das Unternehmen dem SWR mit: "Siemens hält sich an alle nationalen und internationalen Compliance-Standards. Wir zeigen keinerlei Toleranz gegenüber Korruption, Verstößen gegen die Grundsätze des fairen Wettbewerbs oder anderen Verstößen gegen geltende Gesetze und interne Richtlinien."

Weiter heißt es: "Wir pflegen langjährige Geschäftsbeziehungen mit Israel. So haben wir Regionalzüge an Israel Railways geliefert und sind langfristig für deren Wartung zuständig." Zur Boykotterklärung selbst will sich das Unternehmen nicht äußern: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu laufenden Verfahren keine Angaben machen können. Das schließt auch Ihre Fragen zur Islamic Development Bank mit ein." Bei dem "Verfahren" geht es nicht um die Boykottbestimmungen, sondern es handelt es sich um einen Rechtsstreit von ehemaligen türkischen Siemens-Mitarbeitern gegen Siemens AŞ.

Beck: "moralischer Offenbarungseid"

Auch wenn das Vorgehen von Siemens womöglich strafrechtlich nicht zu beanstanden sei, übt Volker Beck scharfe Kritik: "Ich finde, das ist für ein deutsches Unternehmen ein moralischer Offenbarungseid." Er kündigt an, Anzeige zu erstatten, um das Vorgehen von Siemens rechtlich überprüfen zu lassen.

Volker Beck will Anzeige gegen Siemens stellen. Bild: picture alliance / ZB

Paragraf 7 habe die Aufgabe, genau solche Boykotterklärungen, die sich gegen Israel richten, zu verunmöglichen, erklärt Beck. Sowohl er als auch Arnold Wallraff fordern vom Bundeswirtschaftsminister, die Außenwirtschaftsverordnung nachzuschärfen, um Umgehungsversuche durch Verlagerung eigentlich verbotener oder genehmigungsbedürftiger Sachverhalte in Drittländer zu verhindern.

Wohl keine Konsequenzen

Auf eine SWR-Anfrage erklärt ein Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima: Zum Inhalt privatrechtlicher Verträge könne man keine Stellung nehmen. Auch über Verstöße gegen das Außenwirtschaftsrecht könne man keine Auskünfte erteilen, dies sei nur "Organen der Rechtspflege" möglich.

Ernste Konsequenzen brauchte Siemens nach eigener Einschätzung ohnehin nicht zu fürchten. Weder sei eine "Vollstreckung durch deutsche Behörden" noch eine "Gerichtsentscheidung in diesem Zusammenhang bekannt", obwohl derartige Boykottklauseln in arabischen Staaten Standard seien, heißt es in der als vertraulich eingestuften Analyse von Siemens.