Kritik an Herstellern von Überwachungssoftware

Hersteller von Überwachungssoftware geraten immer wieder in die Kritik, weil ihre Spähprogramme gegen Journalisten und Oppositionspolitiker eingesetzt werden.

In Deutschland ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft München gegen das Unternehmen Fin Fisher. In der Türkei war 2018 Überwachungssoftware aufgetaucht, die offenbar gegen Oppositionelle im Umfeld des so genannten "Marsches der Gerechtigkeit" eingesetzt werden sollte. Experten gehen davon aus, dass es sich bei der gefundenen Software sehr wahrscheinlich um das Produkt Fin Spy aus dem Hause Fin Fisher handelt.

Auf Nachfrage hatte das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass das Unternehmen keine entsprechende Ausfuhrgenehmigung erhalten habe. Die Firma selbst hatte sich zu Details nicht äußern wollen.