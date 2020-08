Steuerskandal Cum-Ex-Razzia bei Privatbanken

Die Staatsanwaltschaft Köln erhöht weiter den Druck auf mutmaßliche Steuerbetrüger. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ durchsuchen Fahnder derzeit Banken in Frankfurt, München und Hamburg.

Massimo Bognanni, WDR, Oliver Schröm und Manuel Daubenberger, NDR

Die Corona-Pandemie hat die Kölner Fahnder im Frühjahr zu einer Pause gezwungen. Dafür gehen sie bei der Aufarbeitung des wohl größten Steuerskandals der Bundesgeschichte nun mit umso schnelleren Tempo gegen mutmaßliche Cum-Ex-Betrüger vor. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" durchsuchen Fahnder seit dem Morgen Büros und Geschäftsräume der Privatbank Hauck & Aufhäuser in Frankfurt am Main und München sowie die Varengoldbank am Hamburger Fischmarkt.

Der Verdacht: Die beiden Geldhäuser sollen teils gemeinsam den Fiskus mit Cum-Ex-Geschäften um Millionenbeträge gebracht haben. Mittels der komplexen Aktienkreisgeschäfte sollen sie sich Steuern haben erstatten lassen, die sie zuvor nie abgeführt hatten. Ein Griff in die Staatskasse.

Verjährung droht

In den vergangenen Wochen durchsuchten die Fahnder gleich mehrere in das Cum-Ex-System involvierte Banken. Schließlich droht in einigen Fällen die Verjährung. Erst kürzlich hatten die Ermittler die Büros des Bundesverbandes deutscher Banken in Berlin und Frankfurt durchsucht. Dabei ging es um den Verdacht, ob Banker versucht haben, über die Bankenlobby Gesetzesvorhaben in ihrem Sinne zu beeinflussen, um lukrative Cum-Ex-Geschäfte in abgeänderter Form weiter betreiben zu können.