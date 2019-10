Laut einer Studie hat kaum eine medizinische Uni in Deutschland Regeln zum Umgang mit Interessenkonflikten. Nachwuchsmediziner kritisieren, dass Patienten unter der Beeinflussung durch Pharmafirmen leiden.

Von Markus Grill, NDR/WDR

Interessenkonflikte sind ein großes Thema in der Medizin. Denn Ärzte, die Geld oder sonstige Zuwendungen von Pharmafirmen erhalten, neigen dazu, häufiger Medikamente zu verordnen als andere Ärzte - und sie verordnen gern auch teurere Präparate. Medizinstudierende des Netzwerks "Universities Allied for Essential Medicines" (UAEM) wollen am Freitag eine Studie veröffentlichen, der zufolge sie nur bei zwei von 38 medizinischen Unis in Deutschland ein Statut zum Umgang mit Interessenkonflikten finden konnten.

"An kaum einer medizinischen Fakultät existieren Regeln zum Umgang mit Interessenkonflikten", fasst Sophie Gepp, eine der Autorinnen, das Ergebnis zusammen. "Dabei sind solche Kenntnisse eminent wichtig für eine gute Ausbildung und auch für die Gesundheit der Patienten."

So zeigten Forschungsarbeiten, dass Ärzte, die den Umgang mit Interessenkonflikten gelernt haben, vernünftigere Entscheidungen bei der Verordnung von Medikamenten fällen. "Sie verschreiben weniger von den ganz neuen, teuren Präparaten mit einem ungünstigeren Risikoprofil", sagt Gepp.

Nur zwei Unis geben an, Statut zu haben

Die Berliner Charité hat ein Regelwerk für den Umgang mit Interessenkonflikten.

Für ihre Studie haben die angehenden Ärzte alle 38 deutschen medizinischen Fakultäten angeschrieben. Nur 16 antworteten - und von diesen haben lediglich die medizinische Fakultät der TU Dresden und die Berliner Charité auf ein Statut zum Umgang mit Interessenkonflikten verwiesen.

Besonders umfassend waren allerdings auch diese Statuten nicht: Sind Geschenke von der Industrie an Mitglieder der Fakultät verboten? Essenseinladungen? Die Teilnahme an Werbeveranstaltungen? Stipendien? Und wird die Offenlegung von Interessenkonflikten ausdrücklich verlangt? Das Statut der TU Dresden beantwortet immerhin acht von 13 solcher Fragen, das der Charité nur drei. Keine Fakultät gab dagegen an, dass bei ihr das Thema Interessenkonflikte ausdrücklich im Medizinstudium unterrichtet wird.

Bisher nicht erforschter Graubereich

"Die Studierenden leuchten hier in einen Bereich, der bislang völlig unterbelichtet ist", sagt der Medizinprofessor David Klemperer, der sich bei der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) für Transparenz einsetzt und die Studie unterstützt hat.

Gerade an Universitäten arbeiten Mediziner häufig mit Pharmafirmen zusammen, deren Arzneien sie in Studien testen. Es gibt Einladungen zu Kongressen, die sich ältere Ärzte nicht leisten wollen und junge nicht leisten können. Auch die Fortbildung liegt oft in der Hand der Pharmaindustrie. Die Kurse finden in schönen Hotels bei gutem Essen statt und sind damit in den Augen anspruchsvoller Mediziner attraktiver als Veranstaltungen pharma-unabhängiger Anbieter. So kommt es zu finanziellen und ideologischen Verflechtungen, die die Wahrnehmung verzerren.

Mehr zum Thema Mediziner und Industrie: Zweifelhafte Kooperationen | video

Umfang der Beeinflussung unklar

Am Ende sind die Entscheidungen von Ärzten, welches Medikament sie verordnen - bewusst oder unbewusst - oft genug durch Pharmafirmen beeinflusst. "Patienten bekommen dann nicht das für sie beste Medikament, sondern das von der Firma, die den Arzt am besten überzeugt hat", sagt Klaus Lieb, Vorsitzender im Fachausschuss Transparenz und Unabhängigkeit bei der AkdÄ. Zugleich ist die Einsicht vieler Mediziner erschreckend gering. Oft hört man Argumente wie "Geld beeinflusst meine Entscheidung nicht" oder "Ich nehme ja von allen Firmen Einladungen an, das macht mich am Ende wieder unabhängig".

Je früher solche Denkmuster entstehen, desto selbstverständlicher werden sie, warnt Wolfgang Wodarg, Vorstand von Transparency Deutschland, eines gemeinnützigen Vereins, der sich gegen Korruption einsetzt. "Deshalb wäre es so wichtig, Studierende möglichst früh im kritischen Umgang mit Interessenkonflikten zu schulen."

Mehr Transparenz gefordert

Ein Interessenkonflikt selbst ist noch kein Vergehen. Viele Ärzte sind der Ansicht, ohne Zusammenarbeit mit der Industrie könne es keinen medizinischen Fortschritt geben. Aber die Transparenz ist wichtig, damit Therapie-Empfehlungen und Studienergebnisse kritisch hinterfragt werden können. Daher verlangt der Weltärzteverband schon seit 2004, dass Ärzte ihre finanziellen Verbindungen zu Firmen "vollständig offenlegen" müssen.

In den meisten ernst zu nehmenden Medizinzeitschriften müssen Autoren inzwischen angeben, von welcher Firma sie Geld bekommen, für welches Unternehmen sie als "Berater" tätig sind oder ob sie Aktienanteile halten. Auch auf Kongressen ist es üblich, dass Vortragende zumindest für eine halbe Minute all ihre Geldgeber auflisten.

Kaum Konsequenzen bei Regelbruch

Doch in der Praxis müssen Ärzte selten mit Konsequenzen rechnen, wenn sie Geldgeber verschweigen. Das unterstreicht ein Fall vom Universitätsklinikum Bonn, über den NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" (SZ) im Februar 2018 berichtet haben.

Aus den "Paradise Papers" war damals hervorgegangen, dass der Herzspezialist Eberhard Grube in den Jahren 2001 und 2002 jeweils 100 000 Aktienoptionen des Medizinprodukteherstellers Biosensors erhalten hatte, dessen Geräte er in Studien testete - der Wert damals: knapp eine Million Dollar. In Pressemitteilungen von Biosensors lobte der Professor die Produkte der Firma, in seinen Publikationen aber verschwieg er mehrfach deren Zuwendungen.

Ob das Universitätsklinikum nach den Medienberichten etwas unternommen habe, wollten NDR, WDR und SZ nun vom Ärztlichen Direktor Wolfgang Holzgreve wissen. Er habe sich persönlich um den Fall gekümmert, antwortete dieser. Er sehe zwar keinen Verstoß gegen den Compliance Code seiner Universität, habe Grube aber nach einem "Verhör" noch einmal "nachdrücklich aufgeklärt". Außerdem sei der Compliance Code nach der Aufdeckung des Falls überarbeitet worden.

Die Nachfrage, was genau verändert wurde und ob es tatsächlich mit den Statuten vereinbar gewesen sei, dass Professoren Interessenkonflikte im Wert von mehreren Hunderttausend Euro verschweigen, beantwortete Holzgreve nicht mehr.

Konsequenteres Vorgehen in den USA

In den USA werden ähnliche Fälle dagegen hart geahndet. So musste der Brustkrebsspezialist José Baselga vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center der Cornell-Universität seine Ämter niederlegen, als 2018 herauskam, dass er in Forschungsartikeln seine finanziellen Beziehungen zur Pharmaindustrie verschwiegen hatte.

Anders als in Deutschland haben auch fast alle medizinischen Fakultäten in den USA Statuten zum Umgang mit Interessenkonflikten, schon 2014 waren es 136 von 160. Daran sollten sich deutsche Universitäten ein Beispiel nehmen, kritisiert Wolfgang Wodarg. Lehrende sollten zudem offen mit den Studierenden über ihre Verbindungen zur Industrie diskutieren.

Das fordern auch die Autoren der UAEM-Studie. "Auf Kongressen zeigen Professoren ihre Interessenkonflikte an, im Hörsaal erzählen sie dieselben Inhalte, verschweigen aber die Geldgeber", beklagt Co-Autor Peter Grabitz, "das muss aufhören".

Studenten wollen Reform anstoßen

Damit Interessenkonflikte im Medizinstudium deutschlandweit geregelt werden, wollen Studenten jetzt eine Kampagne starten. Auftakt soll ein Kongress der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) sein, der dieses Wochenende in Berlin stattfindet. Ihr Vorbild ist Frankreich: Dort hatte eine Studie 2017 ähnlich schlechte Ergebnisse zutage gefördert wie die aktuelle deutsche.

Das sorgte für so viel Aufruhr, dass die Dekane schließlich ein landesweites Statut für den Umgang der medizinischen Fakultäten mit Interessenkonflikten verabschiedeten. Immerhin: Auf Nachfrage von NDR, WDR und SZ beteuerten alle angefragten Universitäten nun, dass ihnen das Thema sehr am Herzen liege - und dass sie die Forderungen der Studierenden nur unterstützen könnten.