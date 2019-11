"Atomwaffen Division" Durchsuchung bei Neonazi in Thüringen

Das Bundeskriminalamt hat nach Informationen von WDR und NDR die Wohnung eines mutmaßlichen Rechtsextremisten durchsucht. Die Ermittler prüfen, ob er Verbindungen zum Terrornetzwerk "Atomwaffen Division" hat.

Von Florian Flade, WDR und Reiko Pinkert; NDR

Bei der "Atomwaffen Division" (AWD) handelt es sich um ein rechtsextremistisches Netzwerk, das erstmals im Oktober 2015 in den USA öffentlich in Erscheinung trat. Das erklärte Ziel der Gruppe, die mehrere Dutzend Anhänger haben soll, ist ein Rassenkrieg. Einige Anhänger werden für politische Morde und Terroranschläge in den Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht. Bei Durchsuchungen wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Waffen, Sprengstoff und NS-Devotionalien gefunden.

Bei den nun durchgeführten Durchsuchungen in Eisenach (Thüringen) hat das Bundeskriminalamt (BKA) in der vergangenen Woche die Wohnung eines mutmaßlichen Rechtsextremisten durchsucht und dabei Datenträger beschlagnahmt. Auf Nachfrage wollte sich das BKA nicht zu den polizeilichen Maßnahmen äußern. Sie sollen insbesondere auf Informationen aus dem US-amerikanischen Neonazi-Forum "Iron March" zurückgehen, in dem die AWD vor Jahren ihre Gründung bekannt gab. Mehrere tausend Neonazis aus mehreren Ländern sollen auf der inzwischen gelöschten Plattform vernetzt gewesen sein. Jüngst tauchten im Internet allerdings Mitgliederlisten sowie private Nachrichten der Forennutzer auf.

Spur aus US-Forum führte nach Eisenach

Eine Spur aus dem "Iron March"-Forum führte zu einem Mann ins thüringische Eisenach, wie t-online.de und das ZDF" in der vergangenen Woche berichtet hatten. "Deutschland ist meine Religion, Hitler ist mein Prophet", soll die Person im Neonazi-Forum geschrieben haben. Der Thüringer soll nach diesen Recherchen zudem im Verdacht stehen, bei der Produktion von rechtsextremen Propagandavideos mitgewirkt zu haben - darunter auch ein Video der "Atomwaffen Division". Er selbst soll dies nach der Veröffentlichung bestritten und sich von der "Atomwaffen Division" distanziert haben.

Im Juni 2018 tauchte im Internet das bislang einzige Video des deutschen Ablegers des Netzwerkes, der "Atomwaffen Division Deutschland" auf. Darin zu sehen war ein vermummter Neonazi mit der Flagge der Terrorgruppe, der vor der Wewelsburg, einst eine SS-Kultstätte in Nordrhein-Westfalen, posierte.

Morddrohungen gegen Grünen-Politiker

Zuletzt war die AWD hierzulande wegen Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir aufgefallen. In Droh-Mails, die mit "Atomwaffen Division Deutschland" unterzeichnet waren, war die Rede von Todeslisten, auf denen angeblich die Namen der beiden Politiker stehen.

"Die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgen die Aktivitäten dieser sogenannten 'Atomwaffen Division' sehr intensiv", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministerums daraufhin mit. Bislang aber sollen dem Verfassungsschutz jedoch kaum Hinweise auf die Gruppenstruktur oder auch einzelne Mitglieder vorliegen.

Einreiseverbot für mutmaßliches Mitglied

Erst kürzlich, am 7. November 2019, war einem mutmaßlichen Mitglied der AWD die Einreise nach Deutschland verboten worden. Der US-Amerikaner Kyle M. war von Dublin (Irland) aus nach Berlin gereist und am Flughafen Tegel von Beamten der Bundespolizei gestoppt worden. US-Behörden hatten deutsche Stellen zuvor über die geplante Reise des Rechtsextremisten informiert. M. soll noch am selben Tag mit einem Flugzeug zurück in die irische Hauptstadt geflogen sein.