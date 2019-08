Das Verteidigungsministerium hat im ersten Halbjahr 2019 rund 155 Millionen Euro für Beraterleistungen ausgegeben - fast soviel wie alle anderen Ministerien zusammen. Das sorgt für Kritik.

Von Vera Wolfskämpf, ARD-Hauptstadtstudio

Binnen eines halben Jahres hat das Verteidigungsministerium 155 Millionen Euro ausgegeben - für Berater und externe Unterstützungsleistungen, wie es heißt. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist nicht möglich, denn bisher hat das Ministerium nie einen umfassenden Überblick geliefert. Fest steht nur, dass bei der Verteidigung deutlich mehr ausgegeben wird als in allen anderen Ministerien. Hier belaufen sich die Ausgaben im ersten Halbjahr auf insgesamt rund 178 Millionen Euro.

Die anderen Ministerien hatten vor zwei Wochen ihre Zahlen auf Anfrage des Linkspartei-Abgeordneten Matthias Höhn mitgeteilt. Die Zahl aus dem Verteidigungsministerium fehlte und liegt nun dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Die hohen Ausgaben begründet Frank Fähnrich, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, so: "Die Zahl kommt dadurch zustande, dass im Rahmen der Modernisierung der Streitkräfte besonders die Bereiche Digitalisierung, Cybersicherheit, aber auch Cyberverteidigung weitergehen müssen." So falle der größte Teil, rund 110 Millionen Euro, bei der Behörde an, die für IT-Dienste der Bundeswehr und des Bundes zuständig ist.

"Offensichtlich ungehemmt weitergemacht"

Beratung könne ja sinnvoll sein - als Ausnahme, meint Grünen-Politiker Tobias Lindner. Für den verteidigungspolitischen Sprecher sind aber Maß und Mitte verloren gegangen. "Was im Verteidigungsministerium geschieht, das ist alles andere als die Ausnahme", sagt er. "Da hat man den Eindruck, dass Beratungsunternehmen im Regelfall bestellt werden oder benutzt werden, um nicht besetzte Jobs im zivilen Bereich zu besetzen."

Wie das Verteidigungsministerium Berater beschäftigt, steht seit vergangenem Jahr in der Kritik. Der Bundesrechnungshof warf dem Ministerium vor: Viele Aufträge seien freihändig, also ohne förmliche Ausschreibung vergeben worden, teils ohne Wettbewerb. Zudem gab es Hinweise darauf, dass sich Mitarbeiter des Ministeriums und beauftragte Berater gut kannten. Es geht um Verträge aus den Jahren 2015 und 2016, im Umfang von rund 200 Millionen Euro. Damit befasst sich ein Untersuchungsausschuss.

Angesichts dieser Berateraffäre müsse auch die aktuelle Zahl hinterfragt werden, so die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. "Was mich allerdings wundert, ist, dass trotz des Untersuchungsausschusses, der ja nun seit einigen Monaten arbeitet, offensichtlich ungehemmt weitergemacht wird."

Erwartungen an Kramp-Karrenbauer

Das Verteidigungsministerium habe auf die Kritik reagiert, sagt Sprecher Frank Fähnrich. Nun gebe es ein Fachreferat für die Auftragsvergabe. Das stelle sicher, dass die Qualitätsstandards eingehalten würden. "Es wurden neue, zentrale Vorschriften erlassen für den konkreten Umgang mit der Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen. Und nicht zuletzt wurden die Angestellten beziehungsweise Soldaten in den betroffenen Bereichen geschult und sensibilisiert."

Das sei schon mal richtig, so FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Ob sich der ganze Apparat aber so schnell verändern lasse, da sei sie skeptisch. Grünen-Politiker Tobias Lindner schließt sich an: "Wenn nicht von der Verwaltungsspitze, von der Ministerin eingefordert wird, dass korrektes Verwaltungshandeln stattfindet, dann nützen solche Verbesserungen im Kleinen natürlich nichts. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie Annegret Kramp-Karrenbauer mit dem ganzen Thema umgehen wird."

Von der neuen Verteidigungsministerin erwartet der Politiker, dass sie zur Aufklärung in der Berateraffäre beiträgt. Vor allem solle Kramp-Karrenbauer die Beraterverträge zusammenstutzen und dafür sorgen, dass sie, wenn, dann nur nach Recht und Gesetz vergeben werden.

