Fußball-Legende Pelé gestorben Abschied vom König des Fußballs Stand: 30.12.2022 03:14 Uhr

Die Welt trauert um den "König des Fußballs": Die brasilianische Legende Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der einzige Fußballer, der je drei WM-Titel gewann, stand nicht nur auf dem Platz für den Traum Brasiliens.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Rio de Janeiro

Pedro Soares de Oliveira und seine Kumpels waren am Fußballspielen, wie jeden Donnerstagnachmittag, als die Nachricht kam. Pelé, der König des Fußball, ist tot. Mit 82 Jahren erlag er seinem Krebsleiden. Da steht der Ball still auf dem Bolzplatz am Aterro de Flamengo von Rio de Janeiro.

Pelé und Fußball in Brasilien, das ist eigentlich ein Synonym, oder? Er wird immer ein Vorbild und eine Ikone für uns alle sein, für die ganze Welt, denke ich. Für mich war er der größte Sportler aller Zeiten. Er war seiner Zeit voraus. Wir werden erst in ein paar Tagen spüren, wie groß dieser Verlust ist. Der Fußball trauert, es ist ein trauriger Tag.

Anne Herrberg ARD-Studio Rio de Janeiro

Vor dem Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo, in dem der 82-jährige König des Fußballs bis zuletzt wegen seines Krebsleidens behandelt wurde, haben Fans Blumen abgelegt und Banner aufgespannt: "Der König des Fußballs ist ewig". Ruhe in Frieden, König, sagt Rudiney Balbino Goncalves aus Brasilia.

Einige meiner Freunde sind vor Trauer am Boden zerstört. Andere sagen, wie ich, dass er nun zur Ruhe gekommen ist. Legenden sterben nicht. Sie leben in den Herzen derer weiter, die wirklich leidenschaftlich Fußball spielen.

"Pelé hat alles verändert"

Sportler, Politiker und Künstler aus aller Welt ehren die brasilianische Legende, den einzigen Fußballer, der drei WM-Titel gewann, der Fußball zur Kunst und Brasilien in der ganzen Welt bekannt machte - durch sein brillantes Dribbling, seine Schnelligkeit und Technik, sein Jogo Lindo.

Vor Pelé war die Rückennummer 10 nur eine Zahl und der Fußball nur ein Sport, postete Neymar, der als Torschützenkönig gleichzog. Doch Pelé habe alles verändert. Er habe den Armen, den Schwarzen außerdem eine Stimme gegeben und Brasilien sichtbar gemacht.

Pelé war weit mehr als ein großer Fußballer, sagt Joao Maximo, eine Sportreporter-Legende, er verkörpere einen Traum, eine Perfektion erreichen zu können.

Fußball ist zu einer Art nationaler Identität geworden. Beim Fußball kann Brasilien sagen: Wir sind die Besten der Welt. Das tragen wir alle in uns, vielleicht aus einem Mangel an Selbstbewusstsein in anderen Bereichen - das, was der Schriftsteller Nelson Rodrigues einmal den "Straßenköter-Komplex" nannte. Nur im Fußball, da waren wir die Größten. Genau das symbolisiert Pelé, er steht für eine Perfektion, die real war, kein Wunschtraum. Pelé ist Realität, und keiner spielte so tadellos, dass niemand, nicht mal die sonst so scharfen Kritiker, was zu sagen hatten. Das war Pelé.

Offizielle Staatstrauer von drei Tagen

Brasiliens Fußballverband CBF hat eine siebentägige Trauer ausgerufen. Der Tod des Königs des Fußballs sei die traurigste Nachricht seit Gründung des Verbandes vor 108 Jahren. Es wurde zudem eine offizielle Staatstrauer von drei Tagen verhängt, gab Präsident Jair Bolsonaro bekannt.

Die Trauerfeier soll erst am Montag, also im neuen Jahr, im Stadion Vila Belmiro des FC Santos stattfinden - auf jenem Rasen also, dem Pelé fast seine ganze Karriere lang treu blieb. Für Dienstag ist eine Parade durch die Straßen von Santos geplant. Die Strecke führe auch am Haus von Pelés Mutter Celeste vorbei, die im November 100 Jahre alt geworden war. Die Beerdigung auf dem Friedhof Memorial Necropole Ecumenica findet im Familienkreis statt.