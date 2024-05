liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Behörden melden Abschuss russischer Drohnen ++ Stand: 06.05.2024 08:52 Uhr

Die russischen Behörden melden sechs Tote bei einem Drohnenangriff in der Region Belgorod. Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben 12 von 13 russischen Drohnen im Gebiet Sumy zerstört. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russische Behörden melden sechs Tote bei Drohnenangriff in Region Belgorod

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Region Sumy ist den Behörden zufolge die Stromversorgung vorrübergehend unterbrochen worden. Sie sei aber in den betroffenen Siedlungen und Teilen der Regionalhauptstadt Sumy inzwischen wiederhergestellt, teilte die Militärverwaltung der Region auf Telegram mit. Zwölf von 13 Angriffsdrohnen seien in der Nacht durch die ukrainische Luftabwehr in der Region abgeschossen worden.

In der russischen Region Belgorod sind nach Behördenangaben bei einem Drohnenangriff sechs Menschen getötet und weitere 33 verletzt worden. Wie die russische Agentur Tass meldet, hätten die Drohnen zwei Autos getroffen.

Die Ukraine meldet wieder einen russischen Luftangriff. Dabei habe die Flugabwehr zwölf von 13 Angriffsdrohnen abgeschossen, teilte die ukrainische Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Drohnen seien über der nordöstlichen Region Sumy zerstört worden. Angaben zu der Drohne, die nicht abgeschossen wurde, gibt es bislang nicht.

Vertreter der europäischen und ukrainischen Rüstungsindustrie sowie Politiker kommen heute in Brüssel zusammen. Ziel des Rüstungsforums ist eine engere Zusammenarbeit im russischen Angriffskrieg. Die Ukraine erhofft sich zusätzliche Lieferungen von Flugabwehrsystemen, Waffen und Munition. Nach Brüsseler Angaben werden zu dem Treffen mehr als 350 Teilnehmer erwartet.

