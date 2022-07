Ukraine-Konferenz in Lugano Erste Schritte für den Wiederaufbau Stand: 05.07.2022 13:30 Uhr

Auf der Ukraine-Konferenz in Lugano sind erste Weichen für den Wiederaufbau des Landes gestellt worden. In einer "Luganer-Erklärung" bekannten sich mehr als 40 Staaten und internationale Organisationen zur Hilfe beim Wiederaufbau.

In Lugano haben sich zwei Tage lang Delegierte aus der Ukraine mit zahlreichen internationalen Partnern über den Wiederaufbau ihres Landes - eine Art Marshall-Plan - beraten. Die mehr als 40 Staaten und internationale Organisationen bekannten sich nun auf der Konferenz in einer "Luganer Erklärung" zur Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine.

Vertreter unter anderem Deutschlands, der USA, Großbritanniens und Frankreichs unterzeichneten das Dokument in der Stadt im Schweizer Tessin.

Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine als Ziel

"Der Wiederaufbau einer freien und demokratischen Ukraine ist unser gemeinsames Ziel", erklärte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Einhergehen müsse der Wiederaufbau mit politischen und wirtschaftlichen Reformen der Ukraine, die in Einklang stünden mit dem Beitrittsprozess zur Europäischen Union.

Nach Großbritannien im nächsten Jahr will Deutschland die Wiederaufbaukonferenz 2024 ausrichten, wie Schulze ankündigte.

Schulze: Brauchen die ganze Welt dabei

Schulze wies weiter auf das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine hing. "Das ist kein Projekt für ein Jahr oder zwei", sagte die SPD-Politikerin der Nachrichtenagentur dpa in Lugano. Die Regierung habe eine Schadenskarte erstellt, aus der man sehen könne, was alles wieder aufgebaut werden muss. "Mir ist hier die Dimension noch einmal deutlich geworden", sagte Schulze. "Das ist eine ganz große Aufgabe, die die Ukraine jetzt koordinieren muss und wo alle helfen müssen. Wir brauchen die ganze Welt dabei."

Ukraine schätzt Kosten auf mindestens 750 Milliarden Dollar

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal schätzte am Montag in Lugano, dass für den Wiederaufbau der Ukraine mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro) notwendig seien. Finanziert werden solle der Wiederaufbau zum großen Teil aus beschlagnahmten Vermögen des russischen Staats und der Oligarchen, so Schmyhal weiter.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die internationale Gemeinschaft zuvor eindringlich zur Unterstützung beim Wiederaufbau aufgerufen. Sein zerstörtes Land wieder aufzubauen, sei nicht die Aufgabe einer einzigen Nation, sondern die "gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt".