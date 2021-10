Geldwäsche-Vorwürfe Babis spricht von Verleumdung

Tschechiens Ministerpräsident Babis hat Geldwäsche-Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe mit dem Kauf eines Schlosses nichts Unrechtes getan. Die Enthüllungen der "Pandora Papers" seien ein Versuch, die anstehende Wahl zu beeinflussen.

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hat die ihn betreffenden Enthüllungen in den "Pandora Papers" auf Twitter als Verleumdungsversuch zur Beeinflussung der Wahl bezeichnet. "Ich habe nie etwas Illegales oder Falsches getan", schrieb er. Am Sonntagabend hatte er dem TV-Sender Prima gesagt: "Ich habe nichts geklaut, die Gelder waren versteuert." Er sprach von einem Versuch, ihn "zu beschmutzen und auf diese Weise die tschechischen Parlamentswahlen zu beeinflussen".

Anonymer Kauf eines Landschlosses

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) veröffentlichte mit Medien wie dem NDR, WDR und der "Süddeutschen Zeitung" einen Teil der Rechercheergebnisse zu den "Pandora Papers" über heimliche Geschäfte von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern mit Briefkastenfirmen in fast hundert Ländern.

Babis soll im Jahr 2009 über eine undurchsichtige Offshore-Konstruktion ein Herrenhaus und drei Hektar Land im südfranzösischen Städtchen Mougins an der Cote d'Azur erworben haben. Dafür soll er drei Briefkastenfirmen genutzt habe. Woher das Geld für den Kauf des Luxusanwesens stammt, geht aus den "Pandora Papers" nicht hervor.

Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte Kamil Kouba, einen ehemaligen tschechischen Ermittler im Bereich Finanzkriminalität, wonach es bei Babis' Kauf des Schlosses wohl "nicht um die Optimierung der Steuerpflicht oder den Schutz der Privatsphäre" gegangen sei. "Die Person, die hinter dem ganzen Plan steckt, hat eine falsche Geldquelle geschaffen, damit nie herausgefunden wird, woher das Geld tatsächlich stammt", sagte der Experte.

Christoph Trautvetter, Finanzexperte vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, sagte dem NDR, das Vorgehen sei "eindeutig der Versuch, diese Geldflüsse zu verschleiern". Allerdings gelte die Unschuldsvermutung.

Polizei kündigt Ermittlungen an

Die tschechische Polizei kündigte an, die Veröffentlichungen auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Dies betreffe nicht nur Babis, sondern auch alle weiteren erwähnten Bürger des Landes, teilte die Nationale Zentrale für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen mit. Weitere Informationen werde man zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgeben.

Die Opposition forderte die Aufklärung der Vorwürfe: Wenn Babis Steuern hinterzogen habe, habe er kein Recht, in der Politik zu sein, sagte Petr Fiala vom konservativen Bündnis Spolu (Gemeinsam).

Am Wochenende wird gewählt

Für Babis ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung besonders brisant, weil in Tschechien am Freitag und Samstag ein neues Parlament gewählt wird. Babis steht ohnehin an mehreren Fronten unter Druck: Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen mutmaßlicher Erschleichung von EU-Subventionen. Zudem hat die EU-Kommission Fördergeldzahlungen an die von ihm gegründete Agrofert-Firmenholding ausgesetzt. Hintergrund sind Vorwürfe, Babis stehe als Politiker und Unternehmer in einem Interessenkonflikt.

In den europäischen Hauptstädten dürfte der Ausgang der Parlamentswahl aufmerksam verfolgt werden. Denn sie entscheidet darüber, wer das Land während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2022 lenken wird.

Babis' Führung gilt nicht als sicher

Letzte Umfragen sehen zwar Babis als Favoriten - doch es könnte knapp werden. Der Agentur Kantar zufolge würde seine populistische Partei ANO auf 24,5 Prozent der Stimmen kommen. Das konservative Bündnis Spolu mit 23 Prozent und das Bündnis aus Piraten- und Bürgermeisterpartei mit 20,5 Prozent sind dicht auf den Fersen.