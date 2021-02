NASA-Rover "Perseverance" schickt Panoramabilder vom Mars

Der Mars-Roboter "Perseverance" hat ein Foto aufgenommen, das so hochauflösend ist, dass darauf selbst winzige Details zu erkennen sind. Die NASA erhofft sich Hinweise auf früheres Leben auf dem Planeten.

Der US-Rover "Perseverance" hat ein hochaufgelöstes Panorama-Bild vom Mars geschickt. Der Roboter habe das Bild aufgenommen, indem er eine an einem Mast auf seiner Oberfläche befestigte Kamera einmal um 360 Grad gedreht hat, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Aus 142 dabei entstandenen Fotos sei dann ein Panorama-Bild entstanden, das so hochaufgelöst sei, dass in der Nähe des Rovers Details von nur drei bis fünf Millimetern und in weiterer Ferne Einzelheiten von zwei bis drei Metern deutlich erkennbar seien.

Das Bild zeigt unter anderem Geröll, Hügel und den Horizont rund um den "Jezero Crater", einen ausgetrockneten See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern, den der Rover in den kommenden zwei Jahren untersuchen soll. Zuvor hatte "Perseverance" (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) bereits ein erstes Panorama-Bild sowie Videobilder von seiner Landung und erste Tonaufnahmen von der Oberfläche des Mars veröffentlicht.

203 Flugtage, 472 Millionen Kilometer

Der rund 1000 Kilogramm schwere Rover von der Größe eines Kleinwagens war in der vergangenen Woche - nach 203 Flugtagen und 472 Millionen Kilometern - auf dem Mars gelandet. Entwicklung und Bau des etwa 2,2 Milliarden Euro teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert. Er soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens fahnden sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen.

"Perseverance" ist bereits der fünfte Rover, den die NASA zum Mars gebracht hat - zuletzt war 2012 "Curiosity" dort angekommen. Auch frühere Mars-Rover hatten bereits Panorama-Bilder von dem Planeten zur Erde geschickt.