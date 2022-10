Chemie-Nobelpreis Auszeichnung für drei Molekülforscher Stand: 05.10.2022 12:12 Uhr

Die Wissenschaftler Carolyn Bertozzi, Morten Meldal und Barry Sharpless erhalten in diesem Jahr den Chemie-Nobelpreis. Sie werden für die Entwicklung von Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Biomolekülen ausgezeichnet.

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die drei Wissenschaftler Carolyn Bertozzi, Morten Meldal und Barry Sharpless. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt.

Bertozzi ist die erste Frau, der in diesem Jahr ein Nobelpreis zugesprochen wurde. Sharpless hatte bereits 2001 einen Chemie-Nobelpreis erhalten.

Grundlagen für Click-Chemie

Sharpless und Meldal haben dem Nobelkomitee zufolge die Grundlagen für die sogenannte Click-Chemie gelegt. Sie teilen sich den Preis mit Bertozzi. Diese habe die Click-Chemie in eine neue Dimension gebracht und begonnen, sie für die Kartierung von Zellen zu nutzen. Zudem habe Bertozzi sogenannte bioorthogonale Reaktionen erforscht.