marktbericht Zinssorgen ade? DAX wieder auf Kurs gen 17.000 Stand: 15.02.2024 07:37 Uhr

Die jüngst aufgekommenen Zinssorgen rücken an den Märkten schon wieder in den Hintergrund. Dank guter Vorgaben von der Wall Street dürfte der DAX die runde Marke von 17.000 Punkten erneut in Angriff nehmen.

Obwohl sich die Zinsperspektiven zuletzt eingetrübt haben, drängen die Märkte schon wieder nach oben. Die Vorgaben von der Wall Street sind offenbar zu gut, als dass sich der DAX ihnen entziehen könnte: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 16.996 Punkten.

Tags zuvor hatte sich der DAX im Tief der Unterstützungszone bei 16.800 Punkten angenähert, diese aber nicht durchbrochen. Die im Anschluss vollzogene Erholung wirkt auch heute noch nach und gibt den deutschen Standardwerten Schub in Richtung der wichtigen 17.000-Punkte-Marke. Diese konnte der DAX allerdings bislang nicht nachhaltig durchbrechen.

Rückenwind für den DAX kommt von der Wall Street: Die US-Börsen sind zur Wochenmitte nach den starken Kursverlusten vom Dienstag ins Plus gedreht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 38.424 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 15.859 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf 5.000 Zähler zu.

Die Analysten sprachen unter anderem von einer Schnäppchenjagd, nachdem die Indizes am Dienstag bis zu knapp zwei Prozent im Minus geschlossen hatten. Anlass waren neue Daten gewesen, die auf eine überraschend zähe US-Inflation hinwiesen. Das hatte an den Märkten Sorgen geschürt, die US-Notenbank Fed könnte die von den Anlegern sehnlich erwartete Zinswende weiter nach hinten verschieben.

Die guten Vorgaben von der Wall Street verfehlen auch am japanischen Aktienmarkt ihre Wirkung nicht. Der Leitindex Nikkei steigt im Handelsverlauf auf ein neues 34-Jahres-Hoch und geht schließlich mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 38.158 Punkte aus dem Handel.

Dabei beflügeln auch Hoffnungen die Kurse, dass die japanische Zentralbank Bank of Japan ihre ultralockere Geldpolitik länger als erwartet fortsetzen muss. Daten von heute hatten gezeigt, dass Japan unerwartet in eine technische Rezession abgerutscht ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war auch im Zeitraum Oktober bis Dezember und damit zwei Quartale in Folge zurückgegangen.

Im asiatischen Devisenhandel notiert der Euro bei 1,0731 Dollar und damit in etwa auf Vortagesniveau. Dem Goldpreis machen derweil weiterhin die veränderten Zinsperspektiven und der stärkere Dollar zu schaffen. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.992 Dollar.

Unter den Einzelwerten im DAX rückte die Commerzbank-Aktie mit Zahlen in den Fokus. Die Zinswende hat dem Geldhaus im vergangenen Jahr zu einem Rekordgewinn verholfen. Der Überschuss kletterte binnen Jahresfrist von gut 1,4 Milliarden Euro auf etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro. Damit habe die Bank ihr bestes Ergebnis seit 15 Jahren erwirtschaftet. Konzernchef Manfred Knof kündigte an, die Bank werde "das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern".

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seine Produktion 2024 deutlich steigern. Insgesamt sollen rund 800 Verkehrsmaschinen den Weg zu den Kunden finden und damit etwa 65 mehr als im Vorjahr. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) soll auf 6,5 bis 7 Milliarden Euro zulegen. Angesichts voller Kassen will Airbus neben einer stabilen Regeldividende von 1,80 Euro eine Sonderdividende von 1,00 Euro je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten.

Der Energiekonzern RWE hat weitere Batteriespeicher errichtet. In den US-Bundesstaaten Texas und Arizona wurden jetzt drei Speicher mit einer Kapazität von 190 Megawatt fertiggestellt. Die neuen Speicher seien direkt mit Solaranlagen gekoppelt. "So kann überschüssiger Strom direkt gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt ins Netz eingespeist werden", erklärte eine Sprecherin.

Mit dem Lösen mehrerer Geschäfte aus dem Verbundsystem und der Umwandlung in rechtlich eigenständige Tochtergesellschaften will der Chemiekonzern BASF wieder profitabler werden. "Es geht letztlich um Leistungssteigerung sowie darum, näher am Kunden zu sein und sich noch härter im Wettbewerb zu messen", sagte Finanzchef Dirk Elvermann den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa.

Im milliardenschweren Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre soll die Vernehmung von Ex-Konzernchef Martin Winterkorn heute (10.00 Uhr) fortgesetzt werden. Der 76-Jährige ist als Zeuge in dem Zivilprozess nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMug) geladen. Am ersten Tag seiner Aussage hatte Winterkorn gestern jede Verantwortung für die Dieselaffäre von sich gewiesen.

Wegen trüber Geschäftsaussichten blickt Cisco pessimistisch in die Zukunft und will Tausende Beschäftigte entlassen. Fünf Prozent der insgesamt knapp 85.000 Stellen würden gestrichen, teilte der Netzwerkausrüster gestern mit. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 800 Millionen Dollar. Der US-Konzern will sich künftig stärker auf das Geschäft mit Software und Künstlicher Intelligenz (KI) konzentrieren.

Der über den US-Bundesstaat Delaware verärgerte Tech-Milliardär Elon Musk hat den offiziellen Sitz seiner Raumfahrt-Firma SpaceX nach Texas verlegt. Der 52-Jährige ist sauer, dass eine Richterin in Delaware ihm ein rund 56 Milliarden Dollar schweres Aktienpaket des ebenfalls von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla nicht zugestehen will.