marktbericht Weitere Kursverluste voraus Zinssorgen lasten auf dem DAX Stand: 14.02.2024 07:40 Uhr

Nach dem gestrigen Kursrutsch drohen dem DAX heute weitere Kursverluste. Zu schwer wiegt die Enttäuschung angesichts der überraschend hohen US-Inflation, die Zinswende dürfte wohl noch länger auf sich warten lassen.

Die hartnäckig hohe US-Inflation schürt an den internationalen Finanzmärkten die Zinsängste der Anleger. Der DAX dürfte daher zur Wochenmitte an seine gestrigen Kursverluste anknüpfen, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 16.849 Punkten.

Tags zuvor war der DAX um 0,9 Prozent auf 16.881 Punkte abgerutscht. Mit dem Abprall an der wichtigen Marke von 17.000 Zählern haben sich die charttechnischen Perspektiven für den deutschen Leitindex deutlich eingetrübt. Die Bereiche bei 16.800 und 16.600 Punkten stellen nun die nächsten Haltezonen dar.

Hintergrund der aktuellen Kursverluste sind die gestern gemeldeten US-Inflationsdaten. Demnach stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach 3,4 Prozent im Dezember. Ökonomen hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet.

Die Daten befeuerten Sorgen am Markt, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. "Dies dürfte der Fed missfallen. Die Zinssenkungserwartungen werden verdrängt", warnte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg.

Tatsächlich liegt laut dem Fed Watch Tool der CME Group die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung auf der Mai-Sitzung der Fed nun nur noch bei 37,5 Prozent. Zum Vergleich: Vor der Datenveröffentlichung hatten damit noch 52,2 Prozent der Marktteilnehmer gerechnet.

Die Inflationsdaten seien eine bittere Pille für die Anleger, die Aktien daraufhin fallen gelassen hätten wie heiße Kartoffeln, sagte Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 1,4 Prozent schwächer bei 38.272 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor ebenfalls 1,4 Prozent auf 4.953 Zähler und rutschte damit wieder unter die viel beachtete Marke von 5.000 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 1,8 Prozent auf 15.656 Stellen ab.

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Morgen den negativen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 37.703 Punkten, nachdem er gestern noch ein 34-Jahres-Hoch markiert hatte. Die Aktien in Hongkong lagen an ihrem ersten Handelstag nach dem Feiertag zum chinesischen Neujahrsfest ebenfalls im Minus. Die chinesischen Festlandsbörsen bleiben wegen des Neujahrsfests noch bis zum Ende der Woche geschlossen.

Am Devisenmarkt haben die gesunkenen Zinssenkungserwartungen dem Dollar massiv den Rücken gestärkt. Zur Wochenmitte zeichnet sich nur eine leichte Gegenreaktion ab: Der Euro notiert 0,1 Prozent höher bei 1,0714 Dollar.

Der erstarkte Dollar und die geänderten Zinsperspektiven lasten derweil schwer auf dem Goldpreis, der gestern unter die Marke von 2.000 Dollar gerutscht ist. Am Morgen werden 1.993 Dollar für eine Feinunze Gold bezahlt.

Unter den Einzelwerten im DAX könnte heute die Siemens-Aktie einen Blick wert sein. Der Münchner Technologiekonzern wird nach 15 Jahren nun auch von der Ratingagentur S&P mit einer besseren Note bewertet. Das Langfrist-Emittentenrating soll auf "AA-" von "A+" ansteigen - das ist die viertbeste Note auf der 23-stufigen Skala der Ratingagentur. S&P würdige damit den erfolgreichen Umbau der Industriesparten von Siemens.

Mehr als acht Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen soll der frühere Konzernchef Martin Winterkorn heute vor Gericht seine Sicht der Dinge schildern. Der 76-Jährige ist als Zeuge im milliardenschweren Zivilverfahren von Investoren am Oberlandesgericht Braunschweig geladen. Er soll zu verschiedenen Behauptungen, die teils bis in das Jahr 2007 zurückreichen, befragt werden.

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat das vergangene Jahr aufgrund von Einmaleffekten etwas besser abgeschlossen als gedacht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) ging 2023 um 15 Prozent auf 578 Millionen Euro zurück, wie der Betreiber von Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 am Abend mitteilte. Erwartet hatte ProSiebenSat.1 zuletzt aber nur 550 Millionen.

Die Aktionäre des weltgrößten Reisekonzerns TUI haben den Weg frei gemacht für den Rückzug von der Londoner Börse und eine mögliche Rückkehr in den deutschen Mittelwerte-Index MDAX. Auf der virtuellen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre gestern mit 98,35 Prozent der abgegebenen Stimmen für den geplanten Abschied von der Börse in London am 24. Juni. "Wir würden erwarten, dass wir dann im Juni in den MDAX aufgenommen werden", sagte Finanzvorstand Mathias Kiep.

Der Batteriekonzern Varta hat nach einem Hackerangriff seine IT-Systeme und die Produktion heruntergefahren. Zum Umfang der Auswirkungen könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, teilte das SDAX-Unternehmen am Abend kurz vor Börsenschluss in Ellwangen mit. Ob tatsächlich ein Schaden entstanden ist, sei ebenfalls noch unklar. Der Normalbetrieb solle "schnellstmöglich" wieder hergestellt werden, hieß es.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist mit Apples neuer Computer-Brille hart ins Gericht gegangen. Er habe die Apple Vision Pro ausprobiert, ließ Zuckerberg in einem Video auf der hauseigenen Plattform Instagram wissen. Schon davor habe er erwartet, dass die sieben Mal billigere VR-Brille Quest 3 von seinem Meta-Konzern das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis für die meisten Leute bieten werde. Doch nach dem Test denke er sogar, "dass die Quest das bessere Produkt ist, Punkt".