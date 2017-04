Für Frankreich ist es eine Schicksalswahl. Wer wird der Nachfolger von Präsident Hollande? Die vier aussichtsreichsten Kandidaten haben schon abgestimmt, die Wahllokale sind noch wenige Stunden geöffnet. Wer schafft es in die Stichwahl? Verfolgen Sie die Ereignisse in unserem Liveblog.

Sicherheitskräfte am Eiffelturm