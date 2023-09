liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj sichert Soldaten neue Ausrüstung zu ++ Stand: 06.09.2023 04:44 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach einem Truppenbesuch neue Ausrüstung versprochen. Großbritannien will die Wagner-Gruppe laut Medienberichten auf seine Liste terroristischer Organisationen setzen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Großbritannien will die russische Söldnergruppe Wagner Medienberichten zufolge auf seine Liste terroristischer Organisationen setzen. Die Zeitung "Daily Mail" berichtete unter Berufung auf Innenministerin Suella Braverman, das Vereinigte Königreich wolle die Wagner-Gruppe auf Grundlage von Anti-Terror-Gesetzen verbieten. Das Vorhaben soll demnach heute im Parlament vorgestellt werden.

Wagner sei "eine brutale und zerstörerische Organisation, die im Ausland als militärisches Werkzeug von Wladimir Putins Russland tätig" sei, zitierte "Daily Mail" die Innenministerin. "Während Putins Regime entscheidet, was es mit dem Monster macht, das es geschaffen hat, dienen die anhaltenden destabilisierenden Aktivitäten von Wagner weiterhin den politischen Zwecken des Kreml", sagte Braverman demnach.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seinem Truppenbesuch in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja den Soldaten einmal mehr neue Ausrüstung zugesichert. "Es wird neue Lieferungen geben", sagte Selenskyj in seiner am Dienstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft.

Dabei berichtete er erneut von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise in die Nähe des Frontgebiets. Demnach besuchte Selenskyj 13 Brigaden. Er werde die Forderungen der Soldaten den Generälen, Regierungsbeamten und den Zuständigen für die internationalen Beziehungen übermitteln. Details nannte er nicht.

