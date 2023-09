liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj besucht umkämpfte Gebiete ++ Stand: 05.09.2023 03:40 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die nahe der Front gelegenen Regionen Donezk und Saporischschja besucht. Der Schwimm-Weltverband lässt wieder russische Athleten bei Wettkämpfen zu. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mitten in der laufenden Gegenoffensive nahe der Front die Gebiete Donezk und Saporischschja besucht. Er lobte dabei den Kampf der Soldaten zur Befreiung des Landes als "heldenhaft". Er habe den ganzen Tag mit Soldaten verbracht, sagte Selenskyj in einer im Zug aufgenommenen Videobotschaft am späten Montagabend. Er besuchte verschiedene Einheiten. "Jede ist stark. Ich bin auf sie alle stolz." Zu den genauen Orten machte er keine Angaben.

Demnach wollte sich Selenskyj einen Überblick über den Zustand der Einheiten und über die Lage an der Front verschaffen. Er habe sich Probleme angehört. Dabei seien auch die ungenügende personelle Ausstattung einiger Kampfverbände und ein Mangel an bestimmten Munitionstypen zur Sprache gekommen. Bei den Gesprächen sei es zudem um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur feindlichen Drohnenabwehr sowie um logistische Aspekte gegangen.

Der Schwimm-Weltverband World Aquatics öffnet die Tür für russische und belarusische Athletinnen und Athleten. Nach ausführlichen Beratungen habe der Verband eine Reihe von Kriterien beschlossen, die die Rückkehr von Wassersportlern aus Russland und Belarus als neutrale Athleten ermöglichen, teilte World Aquatics am Montag mit.

Zu den "strengen Kriterien", die von einer vom Präsidium installierten Task Force ausgearbeitet worden seien, zählten demnach: keine aktive Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine, kein Abspielen der Hymnen, kein Präsentieren der Nationalflaggen sowie gewisse Anti-Doping-Maßnahmen. Zudem dürfte nur jeweils ein Athlet oder eine Athletin aus Russland und Belarus in einem Wettbewerb starten.

Der Weltverband berichtete auch von einer Umfrage unter Leistungs-, Junioren- und Masters-Sportlern, nach der 67 Prozent eine Teilnahme von Russen und Belarusen als neutrale Athleten bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Kriterien befürworten würden.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach US-Angaben bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Russland über Waffenlieferungen an Moskau verhandeln. "Wie wir öffentlich gewarnt haben, schreiten die Verhandlungen über Waffenlieferungen zwischen Russland und Nordkorea voran", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson, in Washington.

Kim strebe an, dass "diese Gespräche fortgesetzt werden und einen diplomatischen Austausch auf höchster Ebene in Russland beinhalten". Nach Informationen der "New York Times" will Kim, der nur selten ins Ausland reist, Putin offenbar im September in Wladiwostok treffen.