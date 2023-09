Mögliche Waffenlieferungen Kim Jong Un will offenbar Putin treffen Stand: 05.09.2023 03:19 Uhr

Laut US-Regierung planen Nordkoreas Diktator Kim und Russlands Präsident Putin ein Treffen. Es soll demnach noch in diesem Monat in Wladiwostok stattfinden. Offenbar soll es dabei um Waffenlieferungen an Moskau gehen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach US-Angaben bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Russland über Waffenlieferungen an Moskau verhandeln. "Wie wir öffentlich gewarnt haben, schreiten die Verhandlungen über Waffenlieferungen zwischen Russland und Nordkorea voran", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson, in Washington.

Kim strebe an, dass "diese Gespräche fortgesetzt werden und einen diplomatischen Austausch auf höchster Ebene in Russland beinhalten". Nach Informationen der "New York Times" will Kim, der nur selten ins Ausland reist, Putin offenbar im September in Wladiwostok treffen.

USA: Nordkorea liefert Waffen an Russland

Das Weiße Haus hatte vergangene Woche erklärt, die Verbündeten Nordkorea und Russland führten geheime Verhandlungen über mögliche Munitionslieferungen für Moskaus Krieg gegen die Ukraine. Nach Angaben des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, hatte Nordkorea im vergangenen Jahr trotz seiner Dementis Infanterieraketen und andere Geschosse an Russland für den Einsatz der Söldnertruppe Wagner geliefert.

Kirbys Kollegin Watson sagte, die USA riefen Nordkorea auf, die Verhandlungen mit Russland einzustellen und sich an die Zusage zu halten, "Russland keine Waffen zu liefern".

Enge Verbindungen

Moskau und Pjöngjang hatten Mitte August angekündigt, ihre Zusammenarbeit auszubauen und unter anderem im Verteidigungsbereich enger zu kooperieren. Russland gehört zu den wenigen Ländern, die Kontakt zu Nordkorea halten. Nordkorea hatte von Beginn an die russische Offensive in der Ukraine unterstützt. Im Juli reiste der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu anlässlich des 70. Jahrestags des Endes des Koreakriegs nach Nordkorea.