Handicap-International-Bericht Zahl der Streubombenopfer auf Höchststand Stand: 05.09.2023 10:27 Uhr

Die Münchner Hilfsorganisation Handicap International zählt für 2022 so viele durch Streumunition Getötete und Verletzte wie nie zuvor. Die meisten der mehr als tausend Betroffenen - fast alle Zivilisten - habe es in der Ukraine gegeben.

Der Hilfsorganisation Handicap International zufolge sind im vergangenen Jahr weltweit 1.172 Menschen durch Streumunition getötet oder verletzt worden. Dies sei die höchste Zahl an Opfern, die der jährliche Streubomben-Monitor seit seiner ersten Veröffentlichung 2010 zu verzeichnen habe, teilte die Organisation mit Sitz in München mit. Das Ergebnis sei vor allem auf den Einsatz von Streumunition in der Ukraine zurückzuführen, hieß es.

Auch in Aserbaidschan, dem Irak, Jemen, in der Demokratischen Volksrepublik Laos, im Libanon, in Myanmar und Syrien wurden im vergangenen Jahr Menschen Opfer von Streumunition. 95 Prozent aller registrierten Getöteten und Verletzten kamen den Angaben zufolge aus der Zivilbevölkerung.

"Gefährlicher Präzedenzfall"

Die meisten Verletzten und Tote gab es mit insgesamt 890 in der Ukraine. Das sei vor allem auf den umfangreichen Einsatz von Streumunition durch Russland zurückzuführen, heißt es in dem Bericht. Doch auch die ukrainischen Streitkräfte hätten Streumunition eingesetzt. Die Entscheidung der US-Regierung im Juli 2023 Streumunition an die Ukraine zu liefern, schaffe einen "gefährlichen Präzedenzfall", erklärte Handicap International.

"Es ist skrupellos, dass Zivilisten 15 Jahre nach dem Verbot dieser Waffen immer noch durch Angriffe mit Streumunition sterben", sagte Mary Wareham von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die den Bericht zusammengestellt hat. Im Vorjahr gab es nach dem Bericht der Kampagne deutlich weniger Opfer als 2022: 2021 seien 149 Menschen weltweit durch Streumunition verletzt oder getötet worden.

Übereinkommen von 124 Staaten

Streumunition gehöre zu den für die Zivilbevölkerung gefährlichsten Waffen, da sie noch lange nach Beendigung des Konflikts zu Opfern führen könne, schreibt Handicap International in dem Bericht. So wurden 185 Menschen im Jahr 2022 Opfer von Resten von Streumunition. Diejenigen, die die Explosion der Streumunition überlebten, verlören oft Hände und Füße oder erlitten schwere Verletzungen an lebenswichtigen Organen.

Streumunition besteht aus vielen kleinen Sprengsätzen, die in Behältern aus Raketenwerfern oder Kampfflugzeugen abgeschossen wird und sich über große Flächen verteilt. Der am 1. August 2010 in Kraft getretene Streubomben-Verbotsvertrag (Oslo-Übereinkommen) wurde bis heute von 124 Staaten unterzeichnet sowie von 112 ratifiziert. Sie ächten die Waffen, Versprechen die Zerstörung von Beständen und helfen, verseuchte Gebiete zu reinigen.

Anders als Deutschland gehören weder Russland noch die Ukraine, Myanmar, Syrien oder die USA zu den Unterzeichnern. Die nächste Konferenz der Vertragsstaaten findet vom 11. bis 14. September in Genf statt.