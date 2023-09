liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew: Russland greift Getreidehafen an ++ Stand: 04.09.2023 04:12 Uhr

Russland hat nach Angaben der Ukraine einen Getreidehafen nahe Odessa angegriffen. FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann drängt auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wenige Stunden vor dem Spitzentreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan hat Russland nach Angaben der ukrainischen Behörden einen der wichtigsten Getreideexporthäfen des Landes aus der Luft angegriffen.

Die ukrainische Luftwaffe forderte die Bewohner des Hafens von Ismajil nach Mitternacht auf, sich in Sicherheit zu bringen. Einige ukrainische Medien berichteten von Explosionen in der Gegend. Über das Ausmaß des Angriffs war zunächst nichts bekannt. Bereits am Sonntag waren die Donauhäfen in der Region Odessa Ziel russischer Luftangriffe.

Putin und Erdogan wollen sich am Montag in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi treffen. Dabei soll es vor allem um die Frage gehen, wie Getreideexporte aus der Ukraine künftig geregelt werden können. Die Regierung in Ankara versucht, Putin zu einer Rückkehr zu dem bis Juli mehrfach verlängerten Abkommen zu bewegen.

Russische Luftabwehrsysteme haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zwei von der Ukraine gestartete Drohnen über der Oblast Kursk abgeschossen. Die Region liegt im Süden Russlands und grenzt an die Ukraine. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt bislang nicht vor. Die Regierung in Kiew äußert sich jedoch fast nie öffentlich zu Angriffen in Russland oder auf russisch kontrolliertem Gebiet in der Ukraine.

Die Krim war zuletzt am Samstag angegriffen worden. Russland zerstörte nach eigenen Angaben drei ukrainische Schiffsdrohnen beim Versuch, die Brücke zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland anzugreifen. Die Grenzregion Kursk war am Freitag zuletzt angegriffen worden.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in der Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz scharf kritisiert. "Auf was wartet der Bundeskanzler in Gottes Namen?" schrieb Strack-Zimmermann am Sonntagabend im Online-Dienst Twitter, der in "X" umbenannt wurde. Scholz "alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos", fügte sie hinzu.

Auch der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak bekräftige die Forderung seines Landes nach einer baldigen Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. "Es ist notwendig, Entscheidungen schneller und entschiedener zu treffen", sagte Podoljak der "Bild". Es gebe "keine andere Möglichkeit, die russische Logistik und die Nachhut zu zerstören, also wird Taurus gebraucht", argumentierte er. Ziel sei nicht, "das russische Territorium anzugreifen", sondern "die Ressourcen der Besatzer zu zerstören".

Südafrika hat nach eigenen Angaben keine Beweise dafür gefunden, dass ein russisches Schiff Ende 2022 Waffen in Südafrika geladen und nach Russland transportiert hat. Keine der Behauptungen habe sich als wahr erwiesen, sagt Präsident Cyril Ramaphosa in einer Ansprache an die Nation. "Es wurde keine Genehmigung für den Export von Waffen erteilt und es wurden auch keine Waffen exportiert."

Der US-Botschafter in Südafrika, Reuben Brigety, hatte im Mai gesagt, das russische Frachtschiff "Lady R" habe im Dezember Waffen auf einem Marinestützpunkt bei Kapstadt geladen. Dies hatte Fragen zu Südafrikas erklärter Haltung der Neutralität zum russischen Vorgehen in der Ukraine und möglichen westlichen Sanktionen gegen Südafrika aufgeworfen.

Offiziell hat sich Südafrika in dem Konflikt für neutral erklärt. Ramaphosa leitete auf Drängen der Opposition im Parlament eine Prüfung der Angelegenheit ein. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte die Berichte damals "besorgniserregend" genannt. Wer Waffen an Russland liefere, verlängere einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, warnte sie.