Zwei weitere Schiffen haben nach ukrainischen Angaben den Getreidekorridor passiert. Die Vorbereitungen für das morgige Treffen zwischen Russlands Präsident Putin und dem türkischen Staatschef Erdogan laufen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Für Montag ist ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Schwarzmeerstadt Sotschi geplant. Nach der offiziellen Ankündigung des Treffens durch den Kreml am vergangenen Freitag laufen nun die letzten Vorbereitungen für die Gespräche. Im Zentrum des Treffens wird die Frage stehen, wie Getreideexporte aus der Ukraine künftig geregelt werden. Das von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer wurde von Russland im Juli nicht mehr verlängert. Die Regierung in Ankara versucht nun, Putin zur Rückkehr zu der Vereinbarung zu bewegen. Dafür hatte der Kreml allerdings Bedingungen formuliert.

Ungeachtet der russischen Seeblockade haben laut ukrainischen Angaben zwei weitere Frachtschiffe den von Kiew eingerichteten Getreidekorridor passiert. "Die Ukraine stellt die Freiheit der Seefahrt im Schwarzen Meer wieder her", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend auf dem Twitter-Nachfolger X mit. Nach dem Ausstieg Russlands aus dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer versucht Kiew, den Export trotz des Risikos durch russische Angriffe zu organisieren. Die Regierung in Moskau hatte gedroht, Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, als Träger militärischer Fracht anzusehen. Das Verlassen der ukrainischen Häfen gilt demnach als geringeres Risiko. "Ich danke allen unseren Hafenarbeitern und allen, die das sichere Funktionieren des Korridors gewährleisten", sagte Selenskyj.

