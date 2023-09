liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland: Seedrohnenangriffe abgewehrt ++ Stand: 02.09.2023 03:17 Uhr

Russland hat nach offiziellen Angaben drei Seedrohnenangriffe auf die Krim-Brücke abgewehrt. Der Friedensnobelpreisträger Muratow wurde zum "ausländischen Agenten" erklärt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat nach offiziellen Angaben drei Seedrohnenangriffe auf die Krim-Brücke abgewehrt. Der Friedensnobelpreisträger Muratow wurde zum "ausländischen Agenten" erklärt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland: Journalist Muratow zum "ausländischen Agenten" erklärt

Russland hat den Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow zum "ausländischen Agenten" erklärt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, Muratow habe Meinungen verbreitet, die darauf abzielten, eine negative Haltung gegenüber der russischen Innen- und Außenpolitik zu bilden. Dafür habe er ausländische Plattformen genutzt.

Der Journalist Muratow ist Chefredakteur und Herausgeber der größten unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". Personen oder Organisation, die als "ausländische Agenten" gekennzeichnet sind, müssen alle Veröffentlichungen mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Außerdem müssen sie offenlegen, über welche Wege sie sich finanzieren.

Russland hat nach offiziellen Angaben drei Seedrohnenangriffe auf die Krim-Brücke abgewehrt. Die ukrainischen Marinedrohnen seien rechtzeitig in den Gewässern des Schwarzen Meeres entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in seinem Telegram-Kanal mit.

Demnach hatte sich ein erster Angriff am späten Freitagabend ereignet, zwei weitere folgten am frühen Samstagmorgen Moskauer Zeit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Russland führt seit rund 18 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Rückholung der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim ist ein Hauptziel der ukrainischen Landesverteidigung.

Die Brücke vom russischen Festland zur Krim ist enorm wichtig für die Versorgung der Halbinsel wie der russischen Truppen im Süden der Ukraine. Die Brücke wurde daher von Kiew mehrfach angegriffen. Satellitenbildern zufolge sichert Russland einen Teil der Brücke mit einer Barriere aus Schiffen. Nach Einschätzungen von Beobachtern soll dies als Schutz vor möglichen ukrainischen Angriffen mit See-Drohnen dienen.