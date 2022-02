Das RKI hat am Morgen 220.048 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1371,7. Die Nachfrage nach Impfungen ist laut DRK und Maltesern stark gesunken. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 220.048 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 1371,7

Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen 220.048 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 20.124 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 240.172 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1371,7 von 1385,1 am Vortag. 264 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 120.992. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 13 Millionen Corona-Infektionen registriert.