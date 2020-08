Vulkanausbruch in Indonesien Der Sinabung spuckt Rauch und Asche

Jahrhundertelang war der Vulkan Sinabung in Indonesien ruhig - seit zehn Jahren bricht er immer wieder aus: Jetzt spuckt er erneut Asche. Zehntausende Menschen auf Sumatra mussten sich in Sicherheit bringen.

In Indonesien spuckt der Vulkan Sinabung Rauch und Asche. Die Masse sei mehr als 1000 Meter in die Höhe geschleudert worden, erklärte das Vulkanologische Institut des Landes. Glühend heiße Rauchwolken bewegten sich daraufhin die Hänge des Vulkans entlang in Richtung Südwesten. Die Anwohner wurden aufgefordert, einen Sicherheitsabstand von fünf Kilometern zu halten. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es nicht.

Vulkan Sinabung auf Sumatra erneut ausgebrochen

tagesschau 12:00 Uhr, 23.08.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-747477~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bereits seit Wochen ist der Sinabung auf Sumatra zunehmend aktiv. Die Bevölkerung umliegender Dörfer blickte bang in Richtung des Vulkans: Etwa 30.000 Menschen mussten ihre Häuser in der Umgebung verlassen. In einigen Orten wurden Straßen, Häuser und Autos in diesem Monat bereits mehrfach mit Asche überdeckt.

Schon seit Wochen spuckt der Vulkan Sinabung immer wieder Asche und bedeckt damit die Umgebung.

Mehrere Ausbrüche in vergangenen Jahren

Der 2600 Meter hohe Sinabung war jahrhundertelang nicht ausgebrochen, bis es 2010 wieder zu einer Eruption kam. Zwei Menschen kamen damals ums Leben, 17 weitere bei einem Ausbruch 2014 und sieben im Jahr 2016. Der Sinabung ist einer von 120 aktiven Vulkanen in Indonesien. Dort gibt es regelmäßig Vulkanausbrüche und Erbeben.

Die mehr als 17.000 Inseln Indonesiens erstrecken sich entlang der Indisch-Australischen und der Eurasischen Kontinentalplatte und bilden so den "Ring of Fire", dem Pazifischen Feuerring - dort gibt es die größte Zahl aktiver Vulkane weltweit.