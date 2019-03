US-Präsident Trump hat ein Dekret unterzeichnet, mit dem die USA die Zugehörigkeit der syrischen Golanhöhen formell zu Israel anerkennen. Die Zeremonie fand während eines Besuchs von Ministerpräsident Netanyahu statt.

US-Präsident Donald Trump hat die von Israel annektierten syrischen Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannt. Er unterzeichnete bei einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Washington eine entsprechende Proklamation. Die Zeremonie fand im Weißen Haus statt.

Israel hatte die Golanhöhen im Sechstagekrieg besetzt und 1981 annektiert. International ist dies nicht anerkannt. UN-Blauhelmsoldaten überwachen in dem Gebiet zwischen dem See Genezareth und Syriens Hauptstadt Damaskus einen Waffenstillstand von 1974. Seitdem war es auf dem Golan relativ ruhig. Doch im syrischen Bürgerkrieg wurde die Region wieder zum Brennpunkt mit Raketenangriffen aus Syrien und Israel.

US-Präsident Trump und Ministerpräsident Netanyahu im Weißen Haus. Israel hatte die Golanhöhen im Sechstagekrieg besetzt und 1981 annektiert.

Kritik der EU und Russlands

Trump hatte schon in der vergangenen Woche auf Twitter angekündigt, die Souveränität Israels über die Golanhöhen anzuerkennen. International wurde er daraufhin von mehreren Seiten kritisiert. Die EU, Deutschland und Frankreich lehnten eine Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Gebiet ab.

Russland warnte vor einer Destabilisierung der Region. "So eine Idee kann in keiner Weise zu einer Friedenssicherung im Nahen Osten beitragen. Eher das Gegenteil ist der Fall", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau.

Iran: "Persönliche und unüberlegte Entscheidung"

Der Iran verurteilte die Anerkennung scharf. "Diese persönliche und unüberlegte Entscheidung Trumps ist gefährlich und würde nur zu weiteren Krisen im Nahen Osten führen", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag. Die Golan-Höhen seien auch von den UN als israelisch besetztes Land Syriens angesehen und Trumps Entscheidung werde daran nichts ändern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will im Streit über die Zugehörigkeit der Golanhöhen die UN einschalten. Es könne nicht zugelassen werden, dass die Besetzung der Höhen für rechtmäßig erklärt werde, sagte er ebenfalls schon am Freitag.