Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan haben sich auf die Schaffung einer demilitarisierten Zone in der syrischen Provinz Idlib geeinigt. Russland schloss eine Großoffensive aus.

Im Ringen um eine Lösung für die eingekreiste syrische Rebellenprovinz Idlib haben sich Russland und die Türkei auf die Einrichtung eines entmilitarisierten Gebiets verständigt. Eine solche Pufferzone zwischen Rebellen und syrischen Truppen solle bis zum 15. Oktober eingerichtet sein werden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Sotschi.

Russland und die Türkei wollen die Zone überwachen

Schwere Waffen müssten abgezogen werden, radikale Aufständische wie Angehörige der Nusra Front sich aus dem Gebiet zurückziehen. Russische und türkische Truppen würden die Zone überwachen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax, syrische Truppen und ihre Alliierten würden keine Offensive in Idlib starten.

Die Provinz ist in Syrien das letzte große von Aufständischen beherrschte Gebiet. Die Vereinte Nationen (UN) haben vor einer Katastrophe für die dortige Bevölkerung gewarnt, sollten die Truppen von Präsident Baschar al-Assad eine Großoffensive starten. Erdogan fürchtet, dass in diesem Fall Hunderttausende Menschen vor den Kämpfen in die Türkei fliehen könnten. In den vergangen Wochen hatte die syrische Armee Idlib bereits mehrfach angegriffen, Zehntausende Menschen flohen.