Streit um Corona-Dokumente Australien annulliert Visum von Djokovic Stand: 14.01.2022 08:20 Uhr

Im Streit um Corona-Nachweise hat die australische Regierung das Visum von Tennisspieler Djokovic zum zweiten Mal für ungültig erklärt. Ihm drohe zudem eine dreijährige Visumssperre, teilte der australische Einwanderungsminister Hawke mit.

Die australische Regierung hat im Streit um Corona-Nachweise erneut das Einreisevisum des serbischen Tennisspielers Novak Djokovic annulliert. Das erklärte das australische Einwanderungsministerium.

Diese Entscheidung habe er aus Gründen des Gesundheitsschutzes getroffen, sie sei im öffentlichen Interesse, erklärte der australische Einwanderungsminister Alex Hawke. Djokovic drohe zudem eine dreijährige Visumssperre, so Hawke weiter.

Djokovic kann die Entscheidung vor Gericht anfechten.

Djokovic will als Titelverteidiger an den Australian Open teilnehmen, einem der wichtigsten Tennisturniere der Welt, das am Montag beginnt. Der nicht gegen Corona geimpfte Weltranglisten-Erste war vergangene Woche nach Australien eingereist und hatte sich dabei auf eine Ausnahmegenehmigung berufen. Die Bundesbehörden hatten ihm aber die Einreise verweigert. Dagegen war Djokovic erfolgreich gerichtlich vorgegangen. Das Einwanderungsministerium hatte jedoch erklärt, zu erwägen, das Visum erneut zu annullieren. Am Mittwoch hatte Djokovic Fehler in seinem Visum-Antrag eingeräumt.