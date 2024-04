Attacke in Einkaufszentrum Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Sydney Stand: 13.04.2024 10:05 Uhr

In einem Einkaufszentrum in Sydney sind bei einer Messerattacke mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann soll von der Polizei erschossen worden sein. Über die genaue Zahl der Opfer und die Hintergründe des Angriffs ist noch nichts bekannt.

In einem belebten Einkaufszentrum in Sydney sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Lokale Medien berichten von mindestens vier Toten, die Polizei konnte diese Angabe jedoch noch nicht bestätigen.

Ein Sprecher der Polizei des Bundesstaates New South Wales sagte der Nachrichtenagentur AAP, es gebe Berichte, wonach mehrere Menschen niedergestochen und ein Mann angeschossen worden sei. Sanitäter behandelten demnach die Patienten am Tatort. Der Rettungsdienst New South Wales Ambulance teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass ein Mann von der Polizei erschossen worden sei. Er soll einer der Angreifer gewesen sein. Nach einer weiteren Person werde noch gesucht.

Viele Menschen flüchten aus dem Einkaufszentrum

Der Angriff ereignete sich im Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in einem Vorort der australischen Metropole. Die Polizei sprach von einem kritischen Vorfall und rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschen vor dem Einkaufszentrum. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.