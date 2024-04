Tote nach Messerangriff in Sydney Entsetzen und die Suche nach dem Motiv Stand: 13.04.2024 14:30 Uhr

Bei einem Messerangriff in einem Shoppingcenter in Sydney sind sechs Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der Angreifer wurde von einer Polizistin erschossen.

Vor dem Einkaufszentrum im Osten von Sydney stehen überall Einsatzwagen. Eine Reporterin des australischen Fernsehsenders "9News" befragt zwei Augenzeugen. Die beiden Brüder berichten, wie sie einer Mutter geholfen hätten, die der Angreifer niedergestochen habe. Überall sei Blut gewesen. Einem Bruder habe sie das Baby gereicht. Der andere kümmerte sich um sie. "Ich bin bei der Mutter geblieben und habe versucht, das Blut zu stoppen. Dann habe ich den Rettungsdienst angerufen."

Eine junge Frau hat es herausgeschafft, konnte sich retten vor dem Angreifer. Völlig aufgelöst berichtet sie der Nachrichtenagentur Reuters, was sie kurz vorher erlebt hat. "Ich habe eine Frau am Boden liegen sehen … Ich bin rausgerannt. Es war irre, einfach nur Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet."

Einem weiterem Mann steht das Entsetzen noch im Gesicht geschrieben. Alle seien in eine Richtung weggerannt - verfolgt von einem Mann. Der habe versucht, sie mit einem Messer zu attackieren. "Wir sind in ein Fitnessstudio gelaufen, weil wir gerade davor standen. Als wir versuchten, die Tür zu schließen, haben wir einen Schuss gehört. Jetzt weiß ich, dass er von der Polizei kam, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht."

Täter starb durch Schüsse der Polizei

Menschen versuchten zu den Notausgängen zu gelangen oder sich in Läden zu verbarrikadieren. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen den mutmaßlichen Täter: einen jungen Mann mit kurzer Hose und dunklem T-Shirt.

Am Abend gab die Polizei erste Details bekannt. Demnach sei ein Mann um kurz nach 15 Uhr Ortszeit mit einem langen Messer in das Einkaufszentrum gelaufen. Er habe insgesamt neun Menschen angegriffen. Eine Polizistin habe den Angreifer gestellt, so ein Polizeisprecher. "Als sie ihn einholte, drehte er sich zu ihr um und hob das Messer. Sie schoss auf ihn und er ist verstorben."

Zunächst hieß es, fünf der Opfer seien ihren Verletzungen erlegen. Weitere würden in Krankenhäusern versorgt, darunter auch ein Baby. Einige seien in kritischem Zustand. Später sagte ein Polizeisprecher, einer der Verletzten sei im Krankenhaus gestorben.

Hintergrund der Tat ist noch unklar

Der Polizeisprecher erklärte, man gehe davon aus, dass der Mann allein gehandelt habe. Eine weitere Bedrohung liege nicht vor. Details zu dem Angreifer lägen der Polizei bisher nicht vor. "Es gibt nichts, das bisher auf irgendein Motiv oder eine Ideologie hindeutet."

Einen terroristischen Hintergrund schließe die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht aus. Die Ermittlungen zu der Tat laufen.