Westküste von Australien Buschbrand nahe Perth außer Kontrolle Stand: 21.12.2023 09:28 Uhr

Lodernde Flammen, starker Wind und zerstörte Häuser: In Parkerville, nahe der australischen Westküstenstadt Perth, kämpft die Feuerwehr gegen einen außer Kontrolle geratenen Buschbrand. Die Behörden gaben eine Notfallwarnung heraus.

Nahe der australischen Millionenmetropole Perth kämpft die Feuerwehr gegen einen gefährlichen Buschbrand an. Die Einwohner des rund 30 Kilometer östlich gelegenen Vorortes Parkerville wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, wie die Notdienste mitteilten. "Sie sind in Gefahr und müssen sofort handeln, um zu überleben", hieß es.

Örtlichen Medien zufolge erfassten die Flammen einige Gebäude. Luftaufnahmen zeigten mindestens ein zerstörtes Haus. Der Brand weite sich aus, warnte die Feuerwehr. Starker Wind fache die Flammen an. Auch Löschflugzeuge seien im Einsatz. Der nahe gelegene John Forrest-Nationalpark wurde für Besucher gesperrt. Die Ursache des Feuers ist bisher nicht bekannt.

"Sind alle sehr besorgt"

Der Premierminister von Westaustralien, Roger Cook, beschrieb eine "beunruhigende Situation" dort, wo der Stadtrand von Perth auf dicht bewaldete Hügel trifft. "Wir sind alle sehr besorgt wegen des Feuers in Parkerville und unser Mitgefühl gilt allen Menschen, die von diesem Ereignis betroffen sind", sagte Cook.

Darren Klemm, Kommissar für Feuerwehr und Rettungsdienste, sagte, der Brand eskaliere trotz der Bemühungen von Feuerwehrleuten und Löschflugzeugen weiter. "Wir wissen, dass Parkerville ein Gebiet ist, in dem es schon früher schwere Brände gab, bei denen auch Häuser zerstört wurden, daher ist die Besorgnis sehr groß", sagte Klemm. Auf mehr als 150 Grundstücken wurde die Stromversorgung unterbrochen und mehrere Straßen wurden gesperrt. Im Jahr 2014 hatte ein Buschbrand in Parkerville knapp 60 Häuser zerstört.

Weitere Brände in Westaustralien

Im Bundesstaat Western Australia, dessen Hauptstadt Perth ist, wüten derzeit mehrere Brände. Im Gebiet Manjimup, rund 300 Kilometer südlich von Perth, wurden ebenfalls Evakuierungen angeordnet.

Im Küstenort Lancelin, nördlich von Perth, konnte die Feuerwehr einen Brand inzwischen unter Kontrolle bringen. Weite Teile des Bundesstaates erlebten zuletzt eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Hitzewelle mit Rekordwerten besonders rund um Perth.