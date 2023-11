Hitzewelle in Australien Buschbrand zerstört Häuser bei Perth Stand: 23.11.2023 12:06 Uhr

Im Westen Australiens ist ein Buschfeuer außer Kontrolle geraten. Mindestens zehn Häuser in einem Vorort von Perth wurden komplett zerstört. Die Region erlebt eine für die Jahreszeit sehr ungewöhnliche Hitzewelle.

Bei einem schweren Waldbrand in nördlichen Vororten der australischen Metropole Perth sind mindestens zehn Häuser komplett abgebrannt. Die stellvertretende Regierungschefin von Western Australia, Rita Saffioti, sagte, die Flammen hätten zudem vier Schuppen und mehrere Fahrzeuge, darunter auch Wohnwagen, zerstört.

Hunderte Menschen seien ohne Strom, nachdem zahlreiche Übertragungsleitungen beschädigt worden seien. Das berichtete der Sender "9News" unter Berufung auf die Notfalldienste. Das Feuer habe bis zum frühen Nachmittag (Ortszeit) bereits 1500 Hektar Land zerstört.

Menschen sollen Häuser verlassen

Etwa 130 Menschen, darunter auch Kinder, die aus ihren Häusern geflohen waren, verbrachten die Nacht nach offiziellen Angaben in einer Notunterkunft.

Die Menschen sollen ihre Häuser verlassen, solange es noch geht - oder sich in Schutzräumen in Sicherheit bringen. Mehr als 500 Feuerwehrleute versuchten mit Unterstützung aus der Luft, das von heißen Winden angefachte und sich schnell fortbewegende Feuer einzudämmen.

Zur Unterstützung wurde ein Löschflugzeug aus dem Bundesstaat New South Wales an die Westküste entsandt. Auf Fernsehbildern war ein Feuerwehrauto auf einer rauchverhangenen Straßen zu sehen, das direkt an brennenden Bäumen vorbeifährt und sich seinen Weg durch herumwirbelnde Funken bahnt.

Sehr ungewöhnliche Hitzewelle

Weite Teile des Bundesstaats Western Australia erleben derzeit eine für die Jahreszeit sehr ungewöhnliche Hitzewelle mit Rekordwerten besonders rund um Perth. Noch 65 weitere Brände wurden gezählt.

In Perth wurden für heute Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet. "Die Wettervorhersage für heute ist gnadenlos", sagte Saffioti. Die Werte liegen derzeit 12 bis 14 Grad über den Normalwerten, teilte das Wetteramt mit. Auf der Südhalbkugel hat der Sommer noch gar nicht richtig begonnen.