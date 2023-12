Queensland und Victoria Neun Tote durch Unwetter in Australien Stand: 27.12.2023 09:14 Uhr

Stürme und Gewitter haben im Osten Australiens für Verwüstung gesorgt. In den Bundesstaaten Queensland und Victoria kamen mindestens neun Menschen ums Leben. Unterdessen meldet der Westen des Landes starke Trockenheit und Buschbrände.

Bei schweren Unwettern in den australischen Bundesstaaten Queensland und Victoria sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurden zuletzt die Leichen von drei Männern geborgen, deren Boot tags zuvor vor Brisbane gekentert war. Insgesamt waren elf Menschen an Bord. Die acht Überlebenden wurden in Krankenhäuser gebracht, ihr Zustand gilt als stabil.

In Brisbane wurde am Dienstag außerdem die Leiche eines neunjährigen Mädchens entdeckt, nachdem es Stunden zuvor in einem überfluteten Regenwasserkanal verschwunden war. Am Montagabend wurde in der nahegelegenen Stadt Gold Coast eine 59-jährige Frau von einem herabfallenden Baum erschlagen. In der ebenfalls in Queensland gelegenen Ortschaft Gympie fanden Rettungskräfte eine 40-Jährige und eine 46-Jährige tot im Fluss Mary.

Stürme im Osten, Brände im Westen

Zu schweren Unwettern kam es auch in Victoria im Südosten Australiens. In dem Ort Buchanan wurde am Dienstagabend eine Frau auf einem überschwemmten Campingplatz tot aufgefunden. Am selben Tag wurde ein 44-Jähriger auf seinem Grundstück in Caringal von einem herabstürzenden Ast erschlagen.

In Teilen von Queensland rissen Gewitterstürme und Starkwinde zudem mehr als 1.000 Stromleitungen zu Boden, rund 85.000 Menschen waren ohne Strom.

Während im Osten Australiens schwere Stürme Schäden verursachen, leidet der Westen des riesigen Kontinents unter Trockenheit und Buschbränden. Australien ist besonders vom Klimawandel betroffen. Ein Bericht des Weltklimarates vom Februar 2022 geht davon aus, dass das Land in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird.