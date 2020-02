Zum Auftakt der Oscar-Verleihung in Los Angeles ist US-Schauspieler Brad Pitt als bester Nebendarsteller in dem Film "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet worden.

Hollywood-Star Brad Pitt hat den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Der 56-jährige Schauspieler für seine Rolle eines Stuntman in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" ausgezeichnet. Pitt gewann damit erstmals einen Schauspiel-Oscar. Als Produzent hatte er bereits 2014 einen Oscar für das Sklaven-Drama "12 Years a Slave" gewonnen.

Er widmete die Auszeichnung seinen Kindern. "Ihr macht alles bunt, was ich tue“, sagte der 56-Jährige in Los Angeles. Neben Tarantino bedankte sich Pitt auch bei seinem Co-Star Leonardo DiCaprio: "Leo, ich schwimme gerne jederzeit auf deiner Erfolgswelle mit. Die Aussicht ist fantastisch."

Drehbuch-Oscar für "Parasite"

Der südkoreanische Film "Parasite" gewann den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Regisseur und Drehbuchautor Bong Joon Ho nahm die Auszeichnung gemeinsam mit Ko-Autor Han Jin Won im Dolby Theatre in Hollywood entgegen.

"Parasite" - eine Mischung aus Familienkomödie und Thriller - ist unter anderem auch für die Oscars für den besten Film, den besten fremdsprachigen Film und die beste Regie nominiert. Den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewann die NS-Satire "Jojo Rabbit".

Ehrung für "American Factory"

Die von Michelle und Barack Obama unterstützte Dokumentation "American Factory" wurde ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnet. Der Film ist eine Netflix-Dokumentation über die Menschen in einer Fabrik im US-Bundesstaat Ohio. Regie führten Steven Bognar und Julia Reichert.