Hohe Temperaturen und Trockenheit Tausende Menschen fliehen vor Waldbränden in Kanada Stand: 13.05.2024 11:33 Uhr

Die Behörden in Kanada haben wegen Waldbränden Tausende Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Auch in den kommenden Monaten soll es heiß und trocken bleiben und damit steigt auch das Waldbrandrisiko.

Waldbrände im Westen von Kanada zwingen Tausende Menschen dazu, ihre Häuser zu verlassen. Die Kleinstadt Fort Nelson in der Provinz British Columbia liegt in unmittelbarer Nähe zu den Flammen. "Die Brände sind wirklich überall um uns herum, vom Westen bis zum Nordosten", sagte Rob Fraser, Bürgermeister von Fort Nelson, der Nachrichtenagentur AFP.

Bereits am Freitag waren fast 3.500 Menschen aus Fort Nelson evakuiert worden, da sich in der Nähe der Stadt ein Feuer auf mehr als 4.000 Hektar verdoppelt hatte. Nach Einschätzung der Brandschutzbehörden könnte der Waldbrand die ersten Häuser im Laufe des Tages erreichen.

Rauch verschlechtert Luftqualität

Auch die Nachbarprovinz Alberta ist von den Bränden betroffen. Am Sonntag wüteten 44 Feuer in der Region. Die Bewohner der Stadt Fort McMurray, die auch als Ölzentrum von Kanada bekannt ist, bereiteten sich wegen eines nur 15 Kilometer entfernten Feuers auf die mögliche Evakuierung vor. Bereits 2016 hatten Brände weite Teile der Stadt zerstört. Dabei wurden 2.500 Häuser zerstört und mehrere Tausend Menschen mussten vor den Flammen fliehen.

Für kleine Städte in Alberta und der Provinz Manitoba gab es am Wochenende ebenfalls Evakuierungsanordnungen. Zudem zog Rauch von den Feuern über große Teile Westkanadas hinweg. In mehreren Großstädten war die Luftqualität deswegen extrem schlecht.

Der Rauch von den Waldbränden zog über große Teile von Westkanada.

Nächsten Monate trocken und heiß

Die Waldbrände sind in diesem Jahr früher als üblich ausgebrochen, was eine schwierige Brandsaison befürchten lässt. Bereits vergangene Woche hatte die Regierung für die kommenden Monate aufgrund anhaltender Trockenheit und ungewöhnlich hoher Temperaturen ein erhöhtes Waldbrandrisiko in den kommenden Monaten vorausgesagt.

Letztes Jahr hatte Kanada seine bisher schlimmste Waldbrandsaison erlebt. Mehr als 15 Millionen Hektar Land verbrannten, acht Feuerwehrleute kamen ums Leben, 230.000 Menschen wurden evakuiert.