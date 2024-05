faq Tod des iranischen Präsidenten Was über den Absturz bekannt ist und was nun folgt Stand: 20.05.2024 13:56 Uhr

Was genau ist mit dem Hubschrauber passiert, in dem der iranische Präsident saß? Wer war mit ihm an Bord? Und wie geht es innenpolitisch nun weiter? Antworten auf zentrale Fragen zum Tod Raisis.

Was ist mit dem Hubschrauber passiert?

Der Hubschrauber, in dem der iranische Präsident Ebrahim Raisi ums Leben kam, war Teil eines Konvois aus drei Hubschraubern. Zwei davon landeten sicher in Täbris, der Hauptstadt der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan, der dritte wurde am Sonntag als vermisst gemeldet.

Offizielle Vertreter des iranischen Regimes hatten sich zunächst nur verklausuliert dazu geäußert, was genau passiert sein könnte und wer an Bord war - von einer "harten Landung" war die Rede. Die staatlich kontrollierten Medien sprachen aber rasch von einem "Unfall" und auch davon, dass Präsident Raisi an Bord des betroffenen Helikopters war.

Raisi war auf dem Rückflug von einem gemeinsamen Termin mit Aserbaidschans Staatschef Ilhan Alijew. Beide hatten zuvor ein Staudammprojekt in der Grenzregion zu Aserbaidschan eingeweiht.

Wer außer Raisi war noch an Bord?

Laut offiziellen Angaben kamen bei dem Absturz insgesamt neun Menschen ums Leben, darunter drei Besatzungsmitglieder. In einigen Berichten iranischer Agenturen ist auch von acht Insassen die Rede. Neben Präsident Raisi waren zwei weitere wichtige Regierungsvertreter an Bord: Außenminister Hussein Amirabdollahian und der Gouverneur der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan, Malek Rahmati.

Nach Angaben der Behörden sind inzwischen alle Todesopfer identifiziert worden - trotz starker Verbrennungen. Ihre Leichen seien nach Tabris überführt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Der Agentur zufolge war einer der Passagiere, der Freitagsprediger aus Tabris, nach dem Absturz noch etwa eine Stunde am Leben und nahm Kontakt mit dem Präsidialamt auf, ehe er seinen Verletzungen erlag.

Wie verlief die Suchaktion?

Die am Sonntag begonnene Suche in dem gebirgigen und bewaldeten Gebiet wurde nach offiziellen Angaben von dichtem Nebel behindert. Der Präsident der Iranischen Roter-Halbmond-Gesellschaft, Pir-Hossein Kulivand, sagte, 40 Suchteams seien trotz "herausfordernder Wetterbedingungen" im Einsatz gewesen.

Wie wurde die Absturzstelle gefunden?

Am frühen Montag veröffentlichten die türkischen Behörden Drohnenaufnahmen, die offenbar ein Feuer in der Wildnis zeigten, bei dem es sich "vermutlich um das Wrack eines Hubschraubers" handele. Nach den in den Aufnahmen angegebenen Koordinaten loderte das Feuer etwa 20 Kilometer südlich der aserbaidschanisch-iranischen Grenze am Rand eines steilen Berges.

Von Irna veröffentlichte Aufnahmen sollen die Absturzstelle in einem steilen Tal in einer grünen Bergkette zeigen. Soldaten sagten: "Da ist es, wir haben es gefunden." Kurz darauf meldete das Staatsfernsehen in einem Lauftext auf dem Bildschirm: "Es gibt keine Lebenszeichen von Menschen an Bord."

Was könnte Ursache für den Absturz gewesen sein?

Lag es am schlechten Wetter, einem technischen Defekt am Hubschrauber oder war es gar Sabotage, wie mitunter spekuliert wird? Zur Ursache des Unglücks gibt es bislang keine offiziellen Angaben des Regimes. Sie wären auch nur schwer unabhängig zu überprüfen, da es im Iran keine freie Berichterstattung gibt.

Klar ist, dass zum Zeitpunkt des Unglücks sehr schlechte Wetterbedingungen herrschten - mit Regen und Nebel.

Irans Luftwaffe gilt als stark veraltet, ihre Modernisierung kommt angesichts scharfer internationaler Sanktionen kaum voran, Ersatzteile sind schwer zu beschaffen. Viele Flugzeuge und Helikopter stammen noch aus der Zeit vor der Islamischen Revolution von 1979, als das Land enge Beziehungen zu den USA unterhielt. Immer wieder kommt es zu folgenschweren Unfällen und Abstürzen.

Laut iranischen Staatsmedien saß Raisi in einem in den USA hergestellten "Bell 212"-Hubschrauber, den der Iran in den frühen 2000er-Jahren erworben hat.

Welche Auswirkungen wird der Tod Raisis innenpolitisch haben?

Nach der iranischen Verfassung übernimmt im Fall des Todes des Präsidenten der Erste Vizepräsident das Amt - das ist derzeit Mohammed Mochber. Ajatollah Ali Chamenei beauftragte ihn bereits damit, gemeinsam mit der Spitze der Justiz und des Parlaments innerhalb von 50 Tagen Neuwahlen zu organisieren. Auch diese Frist ist von der Verfassung so vorgeschrieben.

Vizeaußenminister Ali Bagheri, der zuletzt eine führende Rolle als Unterhändler bei den Atomverhandlungen mit dem Westen hatte, wurde zum geschäftsführenden Außenminister ernannt. Chamenei hat öffentlich versichert, dass es infolge des Absturzes "zu keiner Unterbrechung der Operationen des Landes" kommen werde.

Präsident Raisi galt aber nicht nur als Schützling Chameneis sondern auch als dessen potenzieller Nachfolger im Amt als Oberster geistliche Führer des Landes. Dieser Punkt gilt als innenpolitisch weitaus heikler. Als weiterer möglicher Anwärter auf den Posten gilt Chameneis Sohn Mojtaba.